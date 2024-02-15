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Военная операция на Украине ,  
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В «Ахмате» сформировали два отряда из бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

Алаудинов: в составе «Ахмата» сформировали два отряда из бывших бойцов «Вагнера»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В составе спецназа «Ахмат» сформировали еще два отряда из бывших бойцов ЧВК «Вагнер», сообщил ТАСС командир спецназа Апты Алаудинов.

«Именно из бывших бойцов «Вагнера», кроме «Камертона», в самом «Ахмате» достаточно большое количество, хочу отметить, что отдельно еще два отряда у меня зашли в «Ахмат», подписали контракт с Министерством обороны», — рассказал Алаудинов.

Он подытожил, что внутри спецназа теперь три полноценных отряда, состоящих только из бойцов «Вагнера». По словам Алаудинова, в одном из новых отрядов 680 человек, в другом — 380.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Во время попытки мятежа в июне 2023 года бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и заняли штаб Южного военного округа. Тогда же в город направили подразделения «Ахмата». Спецназовцы находились в 500–700 м от бойцов ЧВК «Вагнер», но без приказа Минобороны не начинали активных действий.

Колонна ЧВК «Вагнер», которая направлялась в Москву, остановилась после переговоров основателя компании Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Кремле заявили, что Пригожину и бойцам ЧВК разрешили уехать в Белоруссию. 23 августа бизнес-джет, на котором летел основатель ЧВК, потерпел крушение в Тверской области. Все десять человек на борту, включая Пригожина и командира «Вагнера» Дмитрия Уткина, погибли.

В октябре 2023 года Алаудинов сообщил, что бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в подразделения «Ахмата» и отправляются участвовать в военной операции.

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Теги
Апты Алаудинов ЧВК Вагнер Минобороны "Ахмат"
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