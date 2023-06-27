Алаудинов заявил, что «Ахмат» находился в 700 м от «Вагнера» в Ростове

Подразделения «Ахмат», направленные в Ростов-на-Дону, находились в 500-700 м от бойцов ЧВК «Вагнер», но без приказа не начинали активных действий. Об этом заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Алаудинова, спецназ «Ахмат» находился в Большом Логе и направил своих разведчиков узнать, где находятся подразделения «мятежников».

«Некоторые наши подразделения находились буквально в 500-700 метрах от бойцов подразделения «Вагнер». <...> В принципе, мы уже готовы были к любому исходу событий. Имели полную информацию об их местонахождении. Мы выполнили бы приказ, который нам был бы отдан», — сказал Алаудинов (цитата по ТАСС).

Алаудинов сообщил, что Минобороны попросило «Ахмат» не вступать в бой с ЧВК «Вагнер».

В ночь на 24 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Бойцы ЧВК «Вагнер» окружили штаб Южного военного округа в Ростове. Впоследствии ЧВК продолжило «марш справедливости» на Москву. Российское Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Путин называл действия ЧВК «Вагнер» и их руководителя «мятежом», против Пригожина завели уголовное дело.

Вечером того же дня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным. В Кремле говорили, что дело против бизнесмена закроют и дадут ему возможность «уйти» в Белоруссию. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник 26 июня писал, что расследование продолжается.