Посол России в Оттаве назвал арест Ан-124 пиратством

Самолет Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Арест в Канаде российского самолета Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр» — пиратство и угон, заявил «РИА Новости» посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство», — отметил Степанов. Он добавил, что Россия продолжает добиваться возвращения воздушного судна.

Ан-124 находится в Торонто с 27 февраля 2022 года. Судно выполнило гуманитарный рейс из Китая, но после разгрузки его не выпустили из страны в связи с закрытием в тот же день канадского неба для российских самолетов.

В апреле 2023 года Канада внесла «Волгу-Днепр» в санкционный список. В августе авиакомпания отправила канадскому правительству официальное уведомление, в котором предложила урегулировать спор по поводу ареста Ан-124. «Волга-Днепр» пообещала обратиться в арбитражный суд, если этого не произойдет в течение полугода.

В ноябре того же года авиакомпания подала в суд на правительство Канады, прося признать санкции против нее недействительными. В иске она настаивает, что на нее наложили ограничения по ошибке, поскольку она непричастна к военной операции и не предоставляла услуг ЧВК «Вагнер», как утверждали власти Канады.