США проследили за полетом двух российских военных самолетов у Аляски
Соединенные Штаты проследили за полетом двух российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
В командовании уточнили, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили ни в американское, ни в канадское воздушное пространство. «Это уже второй раз за последние три дня, когда NORAD обнаруживало и отслеживало российские самолеты», — отметили в командовании, подчеркнув, что это не рассматривается как угроза.
Ранее NORAD также сообщило, что 6 февраля проследило за полетами российских военных самолетов вблизи Аляски. Тогда они также не входили в воздушное пространство США и Канады.
Минобороны России 7 февраля сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Продолжительность полета составила около девяти часов.
«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Он добавил, что российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского морей и Тихого океана.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько