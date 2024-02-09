США проследили за полетом двух российских военных самолетов у Аляски

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Соединенные Штаты проследили за полетом двух российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

В командовании уточнили, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили ни в американское, ни в канадское воздушное пространство. «Это уже второй раз за последние три дня, когда NORAD обнаруживало и отслеживало российские самолеты», — отметили в командовании, подчеркнув, что это не рассматривается как угроза.

Ранее NORAD также сообщило, что 6 февраля проследило за полетами российских военных самолетов вблизи Аляски. Тогда они также не входили в воздушное пространство США и Канады.

Минобороны России 7 февраля сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Продолжительность полета составила около девяти часов.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Он добавил, что российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского морей и Тихого океана.