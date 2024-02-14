Кремль допустил, что военная операция продлится дольше планируемого

Военная операция начиналась против Украины, а позднее «приняла форму войны» против Запада, заявил Песков. Он также допустил, что из-за этого сроки ее проведения могут затянуться

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Военная операция начиналась против Украины, а позднее «приняла форму войны против коллективного Запада», поэтому она может идти дольше планируемого, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция начиналась как операция против Украины, со временем она приняла форму войны против коллективного Запада, война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в этот конфликт», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель президента добавил, что из-за этого она «может длиться несколько дольше», но это «не изменит ход вещей».

Ранее президент России Владимир Путин называл Запад противником Москвы, который пытается с помощью Украины «решить свои вопросы». Он также указывал на то, что, хотя украинская армия несет тяжелые потери, западные страны не отказываются от стратегии сдерживания России и своих целей на Украине — так и Москва не намерена отказываться от своих целей в военной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что конфликт с Россией не закончится быстро.