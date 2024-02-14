Кремль допустил, что военная операция продлится дольше планируемого
Военная операция начиналась против Украины, а позднее «приняла форму войны против коллективного Запада», поэтому она может идти дольше планируемого, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция начиналась как операция против Украины, со временем она приняла форму войны против коллективного Запада, война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в этот конфликт», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Представитель президента добавил, что из-за этого она «может длиться несколько дольше», но это «не изменит ход вещей».
Ранее президент России Владимир Путин называл Запад противником Москвы, который пытается с помощью Украины «решить свои вопросы». Он также указывал на то, что, хотя украинская армия несет тяжелые потери, западные страны не отказываются от стратегии сдерживания России и своих целей на Украине — так и Москва не намерена отказываться от своих целей в военной операции.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что конфликт с Россией не закончится быстро.
представил в Совбезе ООН свой мирный план по урегулированию конфликта, который в том числе включает полный вывод российских войск со всей территории Украины в пределах ее границ 1991 года. Москва категорически отвергает эту инициативу, настаивая на признании «новых территориальных реалий». Речь идет о присоединении к России Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам проведенных там референдумов. Также Россия настаивает на нейтральном статусе соседнего государства.
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