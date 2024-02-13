Художник пригрозил уничтожить работы Пикассо и Уорхола из-за дела Ассанжа

Концептуалист Молодкин закрыл в сейфе с кислотой 16 картин, среди них есть работы Пикассо, Уорхола, Рембрандта. Это сделано в канун рассмотрения последней апелляции по экстрадиции Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы

Российский художник-концептуалист Андрей Молодкин, который живет во Франции, готов уничтожить с помощью кислоты 16 произведений искусства, среди которых работы Пабло Пикассо, Рембрандта и Энди Уорхола, если основатель Wikileaks Джулиан Ассанж умрет в тюрьме, сообщает Sky News.

Проект в поддержку Ассанжа называется Dead Man's Switch («Выключатель мертвеца»). Он поддерживается женой Ассанжа Стеллой. Картины в рамках проекта были переданы владельцем художественной галереи в Милане Джампаоло Абондио. Он рассказал, что сначала не согласился на предложение Молодкина, но потом художник убедил его. «Для мира важнее иметь одного Ассанжа, чем еще одно [произведение] Пикассо, поэтому я решил согласиться», — пояснил галерист. При этом, если с основателем Wikileaks все будет в порядке, произведения вернутся собственникам.

Эти произведения искусства, стоимость которых, по словам Молодкина, составляет более $45 млн, находятся в сейфе весом 29 т, где также помещено «чрезвычайно едкое» вещество. На кадрах, которые показал телеканал, можно увидеть этот сейф с размещенными внутри в коробках картинами и двумя бидонами, в которых, как утверждает Молодкин, находятся кислота и катализатор. От них идут трубки к пневматическому насосу.

Молодкин отказался раскрывать, что именно за произведения помещены в сейф, по его словам, никто не узнает, какие из них были «стерты из истории». Помимо работ уже перечисленных авторов, под угрозой оказались картины самого Молодкина, а также американцев Джаспера Джонса, Роберта Раушенберга, Джейка Чепмена, британки Сары Лукас, испанца Сантьяго Сьерры и итальянца Янниса Кунеллиса. Все это художники, работавшие в 20 веке или работающие в наши дни.

«В наше катастрофическое время, когда у нас так много войн, разрушать искусство — гораздо большее табу, чем разрушать жизнь человека. С тех пор, как Джулиан Ассанж оказался в тюрьме, свобода выражения мнений, свобода слова, свобода информации начали все больше и больше подавляться. Сейчас у меня это чувство очень сильно», — сказал художник.

Молодкин известен как автор произведений искусства на общественно-политические темы, при создании которых используются нефть и кровь. Например, к чемпионату мира по футболу в Катаре он представил точную копию кубка, который медленно наполнялся сырой нефтью. Еще одна его работа была создана к годовщине ядерных бомбардировок США в Японии — скульптура Белого дома, которая, как сообщалось, содержала радиоактивную кровь уроженцев Нагасаки.

В Соединенных Штатах против Ассанжа было открыто дело в связи с публикацией на сайте WikiLeaks служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах. По этим обвинениям журналисту может грозить до 175 лет тюрьмы. Ассанж не признает вину.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция и он был помещен в тюрьму в Соединенном Королевстве. Местный суд разрешил его экстрадицию в США, однако сторона Ассанжа подавала апелляцию, последняя будет рассмотрена в Высоком суде Лондона 20-21 февраля.

Супруга Ассанжа Стелла сообщала, что у ее мужа в тюрьме плохое физическое и психологическое состояние.