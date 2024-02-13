Песков: Путин и Карлсон после интервью пообщались «на ногах» не под запись

Песков рассказал, что Путин с Карлсоном поговорили после интервью

Владимир Путин и Такер Карлсон (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон сразу после интервью поговорили «на ногах» не под запись. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

О разговоре с Путиным не под запись ранее рассказал сам журналист на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Как сообщало агентство, деталей беседы он не раскрыл.

«У них действительно краткий разговор уже по окончании интервью на ногах состоялся, он был недолгим», — подтвердил слова Карлсона Песков.

Интервью Путина Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Бóльшая часть двухчасовой беседы была посвящена военной операции на Украине. Кроме того, президент высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в стране журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и на другие темы.

Карлсон после интервью рассказал, что пробыл в Кремле почти пять часов, два из которых ждал российского президента. Журналист отметил, что его удивила готовность Путина решить украинский кризис мирным путем, и добавил, что получил детальный ответ о предпосылках конфликта. В беседе Карлсоном Путин заявил, что Россия хочет добиться урегулирования на Украине путем переговоров.

В Кремле сочли интервью хорошей возможностью дать «ознакомиться с нашим мировоззрением» и выразили надежду, что Запад услышит Путина.