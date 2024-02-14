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Военная операция на Украине ,  
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МИД назвал слухами сообщения о контактах России и США по Украине

Захарова: публикации о контактах России и США по Украине — слухи
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикации о российско-американских контактах по Украине конспирологическими теориями и слухами. Об этом она сказала на брифинге.

«Я думаю, что именно в этой среде рождаются какие-то сплетни, слухи, так сказать, обсуждения, интерпретации, возможно, какие-то недомолвки, вокруг этого выстраиваются какие-то конспирологические теории», — сказала Захарова, комментируя публикации СМИ о сигналах России США о готовности рассмотреть пути достижения перемирия на Украине в 2023 году (цитата по ТАСС).

Захарова также отметила, что для возобновления переговоров Западу надо «разблокировать свое же решение, запрещающее киевскому режиму ведение этих переговоров».

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Фото:Leon Neal / Getty Images

13 февраля Reuters сообщил, что Владимир Путин через посредников предложил США заморозить конфликт на нынешних позициях без уступки Украине каких-либо территорий, но Вашингтон отказался от участия в переговорах без Киева.

В Госдепартаменте заявили, что США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать.

В Госдепе также подчеркнули, что Россия не стремится к завершению конфликта в ближайшее время и собирается «полностью подчинить Украину и ее народ».

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В январе помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к мирному обсуждению конфликта на Украине. Президент в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что для прекращения боевых действий США нужно прекратить поставки вооружения.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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