Захарова: публикации о контактах России и США по Украине — слухи

МИД назвал слухами сообщения о контактах России и США по Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикации о российско-американских контактах по Украине конспирологическими теориями и слухами. Об этом она сказала на брифинге.

«Я думаю, что именно в этой среде рождаются какие-то сплетни, слухи, так сказать, обсуждения, интерпретации, возможно, какие-то недомолвки, вокруг этого выстраиваются какие-то конспирологические теории», — сказала Захарова, комментируя публикации СМИ о сигналах России США о готовности рассмотреть пути достижения перемирия на Украине в 2023 году (цитата по ТАСС).

Захарова также отметила, что для возобновления переговоров Западу надо «разблокировать свое же решение, запрещающее киевскому режиму ведение этих переговоров».

13 февраля Reuters сообщил, что Владимир Путин через посредников предложил США заморозить конфликт на нынешних позициях без уступки Украине каких-либо территорий, но Вашингтон отказался от участия в переговорах без Киева.

В Госдепартаменте заявили, что США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать.

В Госдепе также подчеркнули, что Россия не стремится к завершению конфликта в ближайшее время и собирается «полностью подчинить Украину и ее народ».

В январе помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к мирному обсуждению конфликта на Украине. Президент в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что для прекращения боевых действий США нужно прекратить поставки вооружения.