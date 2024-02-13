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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал об отказе США от предложения России по миру на Украине

Reuters: Путин предлагал США заморозить конфликт на Украине, но получил отказ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Президент Владимир Путин через посредников передал США предложение заморозить конфликт на Украине, но получил отказ, сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом обсуждений.

По данным собеседников агентства, предложение заключалось в том, чтобы заморозить конфликт на нынешних позициях, без уступки Украине каких-либо территорий.

«Контакты с американцами ни к чему не привели», — сообщил высокопоставленный российский источник Reuters.

Предложение Путина обсуждалось с участием госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, заявили три источника Reuters. По их словам, обсуждалась возможность беседы Салливана и помощника Путина Юрия Ушакова. Он позвонил советнику Белого дома, но тот отказался говорить о прекращении огня без участия в переговорах Украины, хотя и допустил обсуждение других вопросов российско-американских отношений.

Источник агентства из США, однако, отрицает, что между сторонами были какие-либо контакты — как официальные, так и неофициальные. Он подчеркнул, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах без Украины. РБК направил запрос в Госдепартамент США.

В качестве посредников, указывает Reuters, выступали арабские страны-партнеры России и другие государства — какие, не уточняется. Встречи посредников проходили в Турции в конце 2023-го.

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