Reuters узнал об отказе США от предложения России по миру на Украине
Президент Владимир Путин через посредников передал США предложение заморозить конфликт на Украине, но получил отказ, сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом обсуждений.
По данным собеседников агентства, предложение заключалось в том, чтобы заморозить конфликт на нынешних позициях, без уступки Украине каких-либо территорий.
«Контакты с американцами ни к чему не привели», — сообщил высокопоставленный российский источник Reuters.
Предложение Путина обсуждалось с участием госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, заявили три источника Reuters. По их словам, обсуждалась возможность беседы Салливана и помощника Путина Юрия Ушакова. Он позвонил советнику Белого дома, но тот отказался говорить о прекращении огня без участия в переговорах Украины, хотя и допустил обсуждение других вопросов российско-американских отношений.
Источник агентства из США, однако, отрицает, что между сторонами были какие-либо контакты — как официальные, так и неофициальные. Он подчеркнул, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах без Украины. РБК направил запрос в Госдепартамент США.
В качестве посредников, указывает Reuters, выступали арабские страны-партнеры России и другие государства — какие, не уточняется. Встречи посредников проходили в Турции в конце 2023-го.
Материал дополняется
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?