Госдеп ответил на данные об отказе США от предложения Путина по Украине
США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать, заявили РБК в Госдепартаменте в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Reuters о том, что Вашингтон отказался рассматривать предложение Москвы по заморозке конфликта.
По данным источников агентства, Россия через посредников предлагала прекратить боевые действия на нынешних позициях, без уступки Украине каких-либо территорий.
«Мы верны принципу «ничего об Украине без Украины». Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию. Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда», — сказано в сообщении.
В Госдепе подчеркнули, что Россия не стремится к завершению конфликта в ближайшее время и собирается «полностью подчинить Украину и ее народ». В ведомстве добавили, что Москва публично посылала «сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня», однако нет указаний на то, что «Россия действительно готова вступить в какие-то переговоры, которые подразумевают отказ от ее максималистских требований».
Как рассказали российские источники Reuters, с предложением выступил президент Владимир Путин, его идею через посредников (ими были арабские страны и некоторые другие) передали Вашингтону. Предложение обсуждалось с участием госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана. Оно подразумевало возможность беседы последнего с помощником Путина Юрия Ушакова. Он в январе позвонил советнику Белого дома, но тот отказался говорить о прекращении огня без участия в переговорах Украины. Москва была разочарована позицией США и теперь не видит смысла в дальнейших подобных контактах.
Как и Госдеп, источник Reuters из США отрицал, что между сторонами были какие-либо контакты — как официальные, так и неофициальные.
Путин не раз публично заявлял о готовности России к переговорам по Украине. В недавнем интервью журналисту Такеру Карлсону он сказал, что Москва желает добиться урегулирования дипломатическим путем, но Киев отказался от этого «по указанию из Вашингтона». Путин также подчеркивал, что переговоры должны идти с учетом интересов России.
Власти Украины исключали возможность территориальных уступок и заморозки конфликта.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?