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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп ответил на данные об отказе США от предложения Путина по Украине

Госдеп: США не вели переговоров с Россией о заморозке конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее Reuters сообщил, что Путин через посредников предложил США заморозить конфликт на Украине. В Госдепе заявили, что не вели переговоров с Москвой и не будут делать это без участия Киева

США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать, заявили РБК в Госдепартаменте в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Reuters о том, что Вашингтон отказался рассматривать предложение Москвы по заморозке конфликта.

По данным источников агентства, Россия через посредников предлагала прекратить боевые действия на нынешних позициях, без уступки Украине каких-либо территорий.

«Мы верны принципу «ничего об Украине без Украины». Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию. Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда», — сказано в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что Россия не стремится к завершению конфликта в ближайшее время и собирается «полностью подчинить Украину и ее народ». В ведомстве добавили, что Москва публично посылала «сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня», однако нет указаний на то, что «Россия действительно готова вступить в какие-то переговоры, которые подразумевают отказ от ее максималистских требований».

Reuters узнал об отказе США от предложения России по миру на Украине
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

Как рассказали российские источники Reuters, с предложением выступил президент Владимир Путин, его идею через посредников (ими были арабские страны и некоторые другие) передали Вашингтону. Предложение обсуждалось с участием госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана. Оно подразумевало возможность беседы последнего с помощником Путина Юрия Ушакова. Он в январе позвонил советнику Белого дома, но тот отказался говорить о прекращении огня без участия в переговорах Украины. Москва была разочарована позицией США и теперь не видит смысла в дальнейших подобных контактах.

Как и Госдеп, источник Reuters из США отрицал, что между сторонами были какие-либо контакты — как официальные, так и неофициальные.

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Путин не раз публично заявлял о готовности России к переговорам по Украине. В недавнем интервью журналисту Такеру Карлсону он сказал, что Москва желает добиться урегулирования дипломатическим путем, но Киев отказался от этого «по указанию из Вашингтона». Путин также подчеркивал, что переговоры должны идти с учетом интересов России.

Власти Украины исключали возможность территориальных уступок и заморозки конфликта.

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Госдепартамент США переговоры Украина
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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