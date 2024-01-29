 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Помощник Путина заявил о готовности России к переговорам по Украине

Ушаков: Россия готова к мирному обсуждению конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Россия готова к переговорам по Украине, но «не с кем разговаривать», заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», — сказал Ушаков (цитата по ТАСС).

Ранее Bloomberg писал, что Россия по неофициальным каналам дала понять США, что готова к диалогу по конфликту на Украине. Также The New York Times сообщила о «сигналах» России по переговорам о прекращении огня.

Ушаков назвал трактовки в западной прессе неправильными. Он добавил, что Россия отвечает на запросы из разных стран о готовности к переговорам и говорит, что была готова с самого начала. Ушаков уточнил, что переговоры прервала не российская сторона.

Кремль назвал неверным сообщение Bloomberg о «мирных сигналах» по Украине
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Президент России неоднократно заявлял, что Россия открыта для переговоров по Украине. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что Москва предпочла бы достичь цели спецоперации «дипломатическим путем». В противном случае она будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей.

В декабре Путин также сказал, что «мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», а Россия своих целей не меняла.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

«Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе», — перечислил он.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео

«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США

Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания

Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео

В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения

Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Теги
Военная операция на Украине переговоры Юрий Ушаков
Материалы по теме
Песков заявил, что Россия была и будет открыта к переговорам по Украине
Политика
МИД после статьи Bloomberg о сигналах напомнил позицию по переговорам
Политика
Bloomberg сообщил о сигналах готовности России к переговорам по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 16:24
Путин заявил о совместной с Минском работе над неделимой безопасностью Политика, 17:17
В Минкультуры назвали нового главного режиссера Малого театра Общество, 17:14
Въехать в этом году: интересные проекты на финальной стадии возведения РБК и ПИК, 17:09
CAS дисквалифицировал Валиеву за допинг на четыре года Спорт, 17:05
ФСИН сообщила о возобновлении доступа заключенных к видеозвонкам Общество, 16:51
Помощник Путина заявил о готовности России к переговорам по Украине Политика, 16:41
В Москве задержали владельца бренда «Олейна» Бизнес, 16:38
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:32
«Мегамаркет» отчитался о пятикратном росте продаж на площадке за 2023 год Отрасли, 16:27
Митрополит Клинский назвал «заказной казнью» суд РПЦ над ним Общество, 16:25
Кулемзин сообщил о трех погибших при обстреле Донецка Политика, 16:20
Как бизнесу принять участие в комплексной застройке Москвы. Инструкция Pro, 16:20
Учительница начальных классов подожгла школу в Чебоксарах Общество, 16:09
Премьер Грузии объявил об уходе в отставку Политика, 16:08