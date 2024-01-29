Помощник Путина заявил о готовности России к переговорам по Украине
Россия готова к переговорам по Украине, но «не с кем разговаривать», заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
«Не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», — сказал Ушаков (цитата по ТАСС).
Ранее Bloomberg писал, что Россия по неофициальным каналам дала понять США, что готова к диалогу по конфликту на Украине. Также The New York Times сообщила о «сигналах» России по переговорам о прекращении огня.
Ушаков назвал трактовки в западной прессе неправильными. Он добавил, что Россия отвечает на запросы из разных стран о готовности к переговорам и говорит, что была готова с самого начала. Ушаков уточнил, что переговоры прервала не российская сторона.
Президент России неоднократно заявлял, что Россия открыта для переговоров по Украине. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что Москва предпочла бы достичь цели спецоперации «дипломатическим путем». В противном случае она будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей.
В декабре Путин также сказал, что «мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», а Россия своих целей не меняла.
«Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе», — перечислил он.
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