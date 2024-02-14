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В Белоруссии назвали очевидным отказ Канады выдать России ветерана СС

МИД Белоруссии: Канада будет искать оправдания для невыдачи ветерана СС Хунки
Ярослав Хунка
Ярослав Хунка (Фото: кадр трансляции телеканала CTV News)

Отказ Канады выдать России ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку был очевидным, Оттава продолжит искать оправдания, чтобы не выдавать нацистских преступников, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

По его словам, белорусские власти «весьма и весьма негативно» расценили отказ правительства Канады экстрадировать Хунку в Россию.

«Совершенно очевидно, что канадское правительство в привычной для себя манере будет искусственно тянуть время и придумывать любые поводы и оправдания, чтобы покрывать подобных нацистских преступников», — сказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.

Канада отказалась выдать России ветерана дивизии «Галичина» Хунку
Политика
Ярослав Хунка

В сентябре 2023 года на заседание парламента Канады пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что Хунка во время войны служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.

Приглашение Хунки в канадский парламент осудили еврейские организации, а также ООН, Польша, Белоруссия и Россия. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение ветерана в парламент, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.

Следственный комитет России возбудил против Хунки уголовное дело по статье о геноциде, МВД объявило его в розыск. Также Россия направила в Оттаву запрос об экстрадиции Хунки. В феврале 2024 года источник в российском МИДе сообщил, что Канада отказалась выдать России ветерана, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.

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Теги
Белоруссия Канада ветеран нацизм экстрадиция
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