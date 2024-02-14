В Белоруссии назвали очевидным отказ Канады выдать России ветерана СС
Отказ Канады выдать России ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку был очевидным, Оттава продолжит искать оправдания, чтобы не выдавать нацистских преступников, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
По его словам, белорусские власти «весьма и весьма негативно» расценили отказ правительства Канады экстрадировать Хунку в Россию.
«Совершенно очевидно, что канадское правительство в привычной для себя манере будет искусственно тянуть время и придумывать любые поводы и оправдания, чтобы покрывать подобных нацистских преступников», — сказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.
В сентябре 2023 года на заседание парламента Канады пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что Хунка во время войны служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.
Приглашение Хунки в канадский парламент осудили еврейские организации, а также ООН, Польша, Белоруссия и Россия. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение ветерана в парламент, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.
Следственный комитет России возбудил против Хунки уголовное дело по статье о геноциде, МВД объявило его в розыск. Также Россия направила в Оттаву запрос об экстрадиции Хунки. В феврале 2024 года источник в российском МИДе сообщил, что Канада отказалась выдать России ветерана, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.
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