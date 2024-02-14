Токаеву подарили копию меча основателя Катара

Касым-Жомарт Токаев (в центре) (Фото: akorda.kz)

Президенту Казахстана Касыму-Жомарт Токаеву во время его визита в Катар вручили копию меча основателя королевства, сообщила пресс-служба главы государства в телеграм-канале.

Меч шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани (был эмиром Катара с 1827 по 1913 год) является высшим государственным символом Катара, который эмир королевства лично вручает главам государств за заслуги перед Катаром.

В 2016 году копию того же меча вручили королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель-Азизу Аль Сауду, в 2021-м — султану Омана Хайсаму бен Тареку, в 2022-м — королю Испании Филиппу VI.

«Ножны [меча] изготовлены из желтого золота (18 карат) и украшены с обеих сторон. Лезвие изготовлено из драгоценной нержавеющей стали, рукоять, выполненная из верблюжьей кости, инкрустирована агатом и турмалином», — рассказали в пресс-службе Токаева.

13 февраля президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Катар. На следующий день он провел переговоры с эмиром королевства шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.