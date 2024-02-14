Мажилис Казахстана одобрил запрет на въезд иностранцев-экстремистов

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Нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) приняла во втором чтении закон по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения и уголовно-исправительной системы, передает пресс-служба мажилиса.

«[Законом] запрещается въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Кроме того, закон ограничивает возможность въезда и получения гражданства Казахстана лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В первом чтении закон был одобрен депутатами в апреле 2022 года.

В ноябре 2023 года сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали 12 человек по подозрению в пропаганде терроризма и участии в деятельности экстремистской группировки.

По мнению следствия, задержанные «преследовали цель свержения светского строя в Казахстане», для чего распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников.



В октябре 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно противостоять любым проявлениям радикализма и сепаратизма в стране, сохраняя при этом «плюрализм мнений».

Он обратился к публичным деятелям, в том числе политикам и блогерам с просьбой следить за своими высказываниями, отметив, что «опрометчивые заявления могут привести к непредсказуемым последствиям».