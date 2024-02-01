В Казахстане демонтировали памятник Назарбаеву

Памятник Нурсултану Назарбаеву в главном холле Национального музея Республики Казахстан (Фото: Wikimedia Commons )

Памятник Нурсултану Назарбаеву демонтировали из главного холла Национального музея республики в связи с обновлением экспозиции зала «Независимый Казахстан», об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу музея.

Зал не обновляли с 2014 года. В музее сообщили, что в этом зале будут освещены важные события нынешнего исторического периода. «Данный экспонат является имуществом музея и в связи с изменениями концепции холла, будет находиться на постоянном хранении в Фонде музея», — сообщили в музее.

Как сообщает Казахское телеграфное агентство, в рамках празднования десятилетия Национального музея, который отметит юбилей в июле, по поручению министра культуры и информации в 2024 году был начат процесс усовершенствования музейного пространства с привлечением отечественных и зарубежных экспертов.

Памятники Назарбаеву демонтируют не первый раз — в середине января его демонтировали на территории Национального университета обороны в Астане. Памятник перенесут с территории Национального университета обороны в Астане в Музей Вооруженных сил по причине переименования этого вуза, объяснили в Минобороны Казахстана.