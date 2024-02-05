Почему президент Токаев отправил в отставку правительство Казахстана Алихан Смаилов возглавлял его чуть более двух лет

Алихан Смаилов ушел в отставку с поста премьера Казахстана. Зачем президенту Касыму-Жомарту Токаеву понадобилось заменять правительство и какие задачи могут быть поставлены перед новым премьером — в материале РБК

Алихан Смаилов (Фото: Florian Gaertner / Photothek / ТАСС)

Как стало известно об отставке правительства

5 февраля офис президента Казахстана сообщил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства во главе с Алиханом Смаиловым и назначил временным исполняющим обязанности премьер-министра первого заместителя Смаилова Романа Скляра. Причина отставки не уточняется, сказано лишь, что решение принято в соответствии со ст. 70 Конституции Казахстана, где оговорены четыре общих сценария отставки кабинета: это либо сложение полномочий перед вновь избранным мажилисом (нижняя палата парламента), либо уход правительства в отставку, «если [его члены] считают невозможным дальнейшее осуществление возложенных на них функций», либо выражение парламентом недоверия кабинету, либо решение президента прекратить полномочия правительства.

Правительство Алихана Смаилова находилось у власти с 11 января 2022 года, когда в Казахстане закончились протесты и беспорядки, впоследствии известные как Қанды Қаңтар («кровавый январь»). Они начались в городе Жанаозен на юго-западе страны из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для населения и вскоре охватили Алма-Ату и другие крупные города. Протесты сопровождались погромами и насилием — в Алма-Ате протестующие подожгли акимат (мэрию) и бывший президентский дворец. После этого первый президент республики Нурсултан Назарбаев лишился практически всех гарантий и привилегий, прежде обеспеченных ему законом, а его семья и сторонники потеряли должности. Смаилов с начала 2000-х работал в исполнительной власти — был заместителем министра иностранных дел, замминистра финансов, возглавлял Агентство Казахстана по статистике, был помощником Назарбаева и вплоть до «кровавого января» занимал место первого заместителя премьер-министра. В разгар протестов, 5 января, он был назначен исполняющим обязанности премьера; как только волнения закончились, Смаилов стал полноценным премьер-министром. Его правительство уже уходило в техническую отставку в марте 2023 года после того, как в стране прошли парламентские выборы. Касым-Жомарт Токаев инициировал после января 2022 года масштабные законодательные и экономические реформы. В 2022 году в Конституцию республики были внесены поправки, которые обнулили его президентский срок; тогда же была закреплена норма, что одно лицо может быть избрано главой государство только на один семилетний срок. По словам самого Токаева, ко всему этому его подтолкнул «кровавый январь».

После новостей об отставке Смаилов поблагодарил Токаева за доверие и подвел итоги двух лет работы министров в период реформ в экономике. «Работа правительства была направлена на реализацию этих реформ и обеспечение устойчивого социально-экономического развития нашей страны», — написал он 5 февраля в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По его словам, к концу 2023 года рост экономики Казахстана составил 5,1%, инфляция сократилась в два раза, а объем прямых иностранных инвестиций составил $26–28 млрд.

Анализируя деятельность Смаилова, агентство Kazinform отметило, что одним из первых шагов премьера стало госрегулирование цен на топливо — оно продлилось 180 дней. «Учитывая, что официальной причиной недовольства казахстанцев во время январских событий стало именно повышение цен на сжиженный газ, это можно расценивать как адекватную реакцию правительства», — отметило агентство. Однако были и проблемы, с которыми правительство не справилось. В 2022 году в нескольких районах возникли проблемы с отоплением — без тепла остались, в частности, города Экибастуз (Павлодарская область) и Риддер (Восточно-Казахстанская область). Как выяснилось, это произошло из-за критического состояния, в котором находится более 15 ТЭЦ, — «на их ремонт требуются миллиарды тенге». Kazinform также напомнило, что в период правления Смаилова произошло несколько аварий на шахтах металлургической компании Arcelor Mittal, жертвами которых стали десятки человек. Катастрофы случались и раньше, отметило издание, и до последнего момента эффективных мер со стороны правительства не последовало.

Каким может быть новое правительство

Процедура назначения нового кабинета следующая: правящая партия «Аманат» предложит президенту кандидата на должность премьера; если она его устраивает, глава государства вносит ее в парламент; после утверждения мажилиса президент назначает нового премьера, который затем формирует правительство.

Пока исполнять обязанности главы кабинета будет Роман Скляр.

Чем известен Роман Скляр Родился в 1971 году в городе Павлодаре (Павлодарская область на северо-востоке республики, граничит с российскими Омской и Новосибирской областями и Алтайским краем). Получил высшее образование по трем специальностям — инженер-строитель, экономист и юрист. Карьеру начал с должности монтажника Экибастузского разрезостроительного управления производственно-монтажного управления «Казпромтехмонтаж», десять лет работал на различных промышленных предприятиях. На госслужбе с 2002 года, начал ее в комитете по работе с несостоятельными должниками в министерстве финансов Павлодарской области. Работал в акиматах Павлодара и Астаны. В 2016-м стал депутатом мажилиса, затем — вице-министром национальной экономики, первым вице-министром по инвестициям и развитию, министром индустрии и инфраструктурного развития, заместителем премьер-министра и первым его заместителем.

На 7 февраля запланировано заседание правительства в расширенном составе, на котором председательствовать будет Токаев. Эту встречу президент анонсировал еще в начале января в интервью газете Egemen Qazaqstan; тогда же он напомнил, что поставил цель перейти на новую экономическую модель и к 2029 году удвоить ВВП республики.

Разговоры, что правительство Смаилова не смогло выполнить задачи, которые поставил Токаев, и реформировать экономику Казахстана, были, отметил политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Однако, по оценке эксперта, эта отставка — в большей степени политическая, а не экономическая. «Алихана Смаилова назначили на пост премьер-министра в самые критические для Казахстана дни, когда под вопросом оказалось существование системы власти, сложившейся в результате транзита, — сказал РБК Дубнов. — Назначение Смаилова было попыткой Токаева обновить управленческую команду, освободив ее от людей, которые считались лояльными Назарбаеву». Сначала кризисных моментов, которые требовали бы отставки Смаилова, не возникло, но со временем стало понятно, что он не может инициировать сдвиги, которые помогли бы достичь поставленных Токаевым целей. По оценке Дубнова, замена правительства — это новый этап в модернизации Казахстана.

Смаилова назначили премьером в экстремальных условиях; все то время, что он был у власти, его воспринимали как временную фигуру, отметил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Однако непонятно, почему его отставка состоялась именно сейчас: не было ни длительного кризиса, с которым правительство не может справиться, ни юридических изменений. «Скорее всего, здесь есть какие-то внутренние драйверы, и решение приняли по неким внутренним замерам», — сказал РБК Притчин. Скляра он назвал одним из самых опытных и эффективных членов правительства. «Но мы не знаем, что привело к отставке кабмина, а отбор кандидатов на место премьера максимально закрыт. Так что сложно сказать, трансформируется ли временный статус Романа Скляра во главе правительства в постоянный», — отметил эксперт.

Аркадий Дубнов, впрочем, исключает, что должность премьера займет Скляр. «Все последние годы он был опорным плечом, которое делало управленческую команду Казахстана более устойчивой, — пояснил политолог. — Токаеву нужен премьер-министр с более широким политическим кругозором, который выходит за пределы узких экономических задач. Скляр всем хорош, но это все же человек еще назарбаевской эпохи».