На пост премьера Казахстана предложили генерала антикоррупционной службы

Президенту Касым-Жомарту Токаеву предложили кандидатуру руководителя администрации президента и экс-главы Антикоррупционной службы Олжаса Бектенова на должность премьера. Правительство ушло в отставку накануне

Олжас Бектенов (Фото: akorda.kz)

Председатель мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана), глава партии Amanat Ерлан Кошанов предложил президенту Касым-Жомарту Токаеву кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра страны, сообщает пресс-служба главы государства. С апреля 2023 года Бектенов руководит администрацией президента. До этого он занимал пост главы Антикоррупционной службы.

«В соответствии с действующим законодательством Глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе», — говорится в сообщении.

Процедура назначения нового кабинета следующая: правящая партия «Аманат» предложит президенту кандидата на должность премьера; если она его устраивает, глава государства вносит ее в парламент; после утверждения мажилиса президент назначает нового премьера, который затем формирует правительство.

Бектенов, до того как возглавил администрацию президента, с 2018 года занимал посты в Агентстве по противодействию коррупции, а в 2022 году стал главой Антикоррупционной службы. Бектенов — генерал-лейтенант антикоррупционной службы.

Накануне правительство Казахстана ушло в отставку. С 11 января 2022 года его возглавлял Алихан Смаилов (он стал премьером после протестов и беспорядков в стране из-за повышения цен на топливо). Временно исполняющим обязанности премьера был назначен первый заместитель Смаилова Роман Скляр. Причина отставки не называлась.

Решение было принято в соответствии со ст. 70 Конституции республики, в которой оговорены четыре общих сценария отставки кабинета: это либо сложение полномочий перед вновь избранным мажилисом (нижняя палата парламента), либо уход правительства в отставку, «если [его члены] считают невозможным дальнейшее осуществление возложенных на них функций», либо выражение парламентом недоверия кабинету, либо решение президента прекратить полномочия правительства.

Агентство «Казинформ» сообщило, что правительство Смаилова неоднократно сталкивалось с критикой после масштабных проблем с отоплением в 2022 году и нескольких крупных аварий на шахтах.