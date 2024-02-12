Госдума рассмотрит приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ

Вопрос о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ рассмотрят 13 февраля. В прошлом году Москва приостановила выплату взносов в организацию

Фото: osce.org

Госдума 13 февраля рассмотрит проект обращения о приостановке участия постоянной делегации России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Это следует из повестки заседания, опубликованной в думской базе данных.

Депутаты рассмотрят проект обращения Госдумы к парламентам стран-участниц ОБСЕ. С докладом на заседании выступят заместитель председателя Госдумы, руководитель постоянной делегации России в ПА ОБСЕ Петр Толстой, а также председатель думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В начале февраля заместитель постоянного представителя России при ПА ОБСЕ Александр Волгарев заявил, что в этом году российская делегация не примет участия в традиционном зимнем заседании ассамблеи в Вене. «Не видим добавленной стоимости в бесплодных дебатах, участники которых, как показал опыт предыдущих встреч в Ванкувере и Ереване, будут упражняться в русофобии и сквернословии, а не заниматься поиском решений накопившихся проблем», — объяснил он.

В апреле 2023 года Россия приостановила выплату взносов в ПА ОБСЕ. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в организации препятствуют работе российской делегации, и Москва «не должна платить за то, в чем не участвует».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выражал мнение, что ОБСЕ теряет свою эффективность из-за «антагонистической» позиции по отношению к России. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что организацию «превращают в придаток НАТО и Евросоюза». «Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать силы в ее оживление?» — сказал он на пленарном заседании Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ в Скопье в ноябре 2023 года.