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Госдума рассмотрит приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ

Госдума рассмотрит проект о приостановке участия постоянной делегации в ПА ОБСЕ
Вопрос о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ рассмотрят 13 февраля. В прошлом году Москва приостановила выплату взносов в организацию
Фото: osce.org
Фото: osce.org

Госдума 13 февраля рассмотрит проект обращения о приостановке участия постоянной делегации России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Это следует из повестки заседания, опубликованной в думской базе данных.

Депутаты рассмотрят проект обращения Госдумы к парламентам стран-участниц ОБСЕ. С докладом на заседании выступят заместитель председателя Госдумы, руководитель постоянной делегации России в ПА ОБСЕ Петр Толстой, а также председатель думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В начале февраля заместитель постоянного представителя России при ПА ОБСЕ Александр Волгарев заявил, что в этом году российская делегация не примет участия в традиционном зимнем заседании ассамблеи в Вене. «Не видим добавленной стоимости в бесплодных дебатах, участники которых, как показал опыт предыдущих встреч в Ванкувере и Ереване, будут упражняться в русофобии и сквернословии, а не заниматься поиском решений накопившихся проблем», — объяснил он.

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В апреле 2023 года Россия приостановила выплату взносов в ПА ОБСЕ. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в организации препятствуют работе российской делегации, и Москва «не должна платить за то, в чем не участвует».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выражал мнение, что ОБСЕ теряет свою эффективность из-за «антагонистической» позиции по отношению к России. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что организацию «превращают в придаток НАТО и Евросоюза». «Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать силы в ее оживление?» — сказал он на пленарном заседании Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ в Скопье в ноябре 2023 года.

ОБСЕ — международная организация, занимающаяся вопросами безопасности, которая была основана в 1973 году. В нее входят 57 государств, в том числе Россия, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Турция, Украина, Казахстан и другие.

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Госдума ОБСЕ ПА ОБСЕ Петр Толстой Леонид Слуцкий
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