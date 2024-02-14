На газопроводе в Иране произошел взрыв

На газопроводе в Иране произошли взрыв и пожар

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на главной линии газопровода в иранском городе Боруджен. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу города Фаттаха Карми.

Подачу газа в этой части трубопровода прекратили. На месте происшествия работают спасательные и пожарные бригады. «Пока в трубах есть оставшийся газ, огонь будет гореть», — сказал мэр.

По его данным, погибших и пострадавших нет. Он добавил, что не был причинен ущерб и транспортным средствам, проезжающим по дороге возле газопровода.

Вечером 8 февраля взрыв и пожар произошли на газопроводе в Пермском крае, сообщили телеграм-каналы «112» и Shot. РЖД заявили, что направили пожарный поезд для помощи в тушении огня.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин написал в своем телеграм-канале, что загорелись несколько домов. По его словам, пострадали шесть человек, в том числе дети в возрасте семи и 11 лет. Двое взрослых пострадавших находились в тяжелом состоянии. Следователи завели уголовное дело.