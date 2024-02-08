Двоих пострадавших при пожаре в Пермском крае поместили в реанимацию
Двоих пострадавших при пожаре в пермском селе Куеда поместили в реанимацию, сообщил в телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Пожар в Куеде произошел вечером 8 февраля. Телеграм-каналы «112», SHOT и Mash, а также ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что загорелись три цистерны грузового поезда. Однако в РЖД эту информацию опровергли: «Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов», — сообщили в компании.
РЖД уточнила, что в Куеде произошло возгорание на газопроводе. Телеграм-каналы «112», Mash, SHOT и Baza писали о взрыве.
Как сообщили позднее в Единой дежурной диспетчерской службе Куединского округа, загорелись две цистерны и три дома.
Около 22:00 мск в МЧС уточнили, что возгорание локализовали на площади 180 кв. м. «Произошел прорыв внутрипромыслового газопровода. Возникло факельное горение, огонь перешел на три частных жилых дома и хозпостройки», — пояснили в ведомстве.
По информации МЧС, пострадали шесть человек, в том числе двое детей, их госпитализировали.
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