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Двоих пострадавших при пожаре в Пермском крае поместили в реанимацию

Двоих пострадавших при пожаре на газопроводе под Пермью поместили в реанимацию

Двоих пострадавших при пожаре в Пермском крае поместили в реанимацию
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Двоих пострадавших при пожаре в пермском селе Куеда поместили в реанимацию, сообщил в телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Пожар в Куеде произошел вечером 8 февраля. Телеграм-каналы «112», SHOT и Mash, а также ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что загорелись три цистерны грузового поезда. Однако в РЖД эту информацию опровергли: «Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов», — сообщили в компании.

РЖД уточнила, что в Куеде произошло возгорание на газопроводе. Телеграм-каналы «112», Mash, SHOT и Baza писали о взрыве.

В Пермском крае произошел взрыв на газопроводе
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Как сообщили позднее в Единой дежурной диспетчерской службе Куединского округа, загорелись две цистерны и три дома.

Около 22:00 мск в МЧС уточнили, что возгорание локализовали на площади 180 кв. м. «Произошел прорыв внутрипромыслового газопровода. Возникло факельное горение, огонь перешел на три частных жилых дома и хозпостройки», — пояснили в ведомстве.

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По информации МЧС, пострадали шесть человек, в том числе двое детей, их госпитализировали.

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