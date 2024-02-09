Следователи завели уголовное дело после пожара на газопроводе в Пермском крае

В Пермском крае завели уголовное дело после пожара на газопроводе

Следователи завели уголовное дело после пожара на газопроводе в деревне Солодовка Куединского района Пермского края, сообщило краевое управление Следственного комитета.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи главного управления криминалистики СК. «Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — рассказали в ведомстве.

На газопроводе в Куединском районе вечером 8 февраля произошли взрыв и пожар, сообщили телеграм-каналы «112» и Shot. РЖД заявили, что направили пожарный поезд для помощи в тушении огня. Источники ТАСС в оперативных службах рассказали, что после пожара на газопроводе загорелись три цистерны грузового поезда. В РЖД заявили, что «происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов».

Глава Пермского края Дмитрий Махонин написал в своем телеграм-канале, что загорелись несколько домов. По его словам, пострадали шесть человек, в том числе дети в возрасте семи и 11 лет. Двое взрослых пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в ожоговый центр в Перми.

Махонин распорядился оказать необходимую помощь, в том числе материальную, всем пострадавшим. «Выплаты будут произведены из краевого резервного фонда», — уточнил он. Глава региона также поручил разместить местных жителей в маневренном жилом фонде.