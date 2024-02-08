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В Пермском крае произошел взрыв на газопроводе

В Пермском крае произошел взрыв на газопроводе
Пожар начался в пермском селе Куеда. Огонь перекинулся на жилые дома, пострадавших госпитализировали с ожогами

В Пермском крае произошел взрыв на газопроводе
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Три цистерны грузового поезда загорелись в Пермском крае, передают ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, а также телеграм-каналы «112», SHOT и Mash. РЖД это опровергли: «Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов», — сообщила компания в телеграм-канале.

Как уточнил собеседник ТАСС, пожар начался на улице Интернациональной в селе Куеда. Сначала загорелась одна цистерна, затем огонь распространился еще на две. Источник отметил, что существует угроза распространения огня на жилые дома.

По информации «112», произошел взрыв на газопроводе. Об этом также пишут Mash, SHOT, а также телеграм-канал Baza. РЖД заявили, что на трубопроводе в Куеде произошел пожар.

По сведениям SHOT, огонь начал распространяться на жилые дома, один человек пострадал. Об одном пострадавшем сообщает и «112», по его информации, человек получил ожоги.

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Как утверждает Mash, с ожогами госпитализировали женщину, также пострадал подросток, который надышался дымом.

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«112» и Baza пишут, что загорелся один жилой дом (по данным последнего, дом расположен в деревне Солодовка, примыкающей к Куеде). Mash сообщает, что огонь охватил два жилых дома.

Позднее «Интерфакс» сообщил со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Куединского округа, что загорелись две цистерны и три дома. По информации службы, пострадали шесть человек, их госпитализировали с ожогами. Площадь пожара, согласно последним данным, достигла 250 кв. м.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о пяти пострадавших.

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