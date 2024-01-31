В США на границе двух штатов взорвался газопровод. Видео
На границе американских штатов Оклахома и Техас произошел взрыв на газопроводе, местные жители сообщили, что столб огня был виден за несколько миль.
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