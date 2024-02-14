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В Совбезе заявили о риске «случайной» войны из-за здоровья Байдена

В Совбезе заявили о риске глобальной катастрофы из-за обстановки в США

Риск управленческой ошибки, за которой может последовать глобальная катастрофа, существенно возрос на фоне проблем со здоровьем министра обороны США Ллойда Остина и президента страны Джо Байдена. Об этом заявил «Известиям» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Попов сказал, что Остин, не сообщив сразу Госдепу и Белому дому о своей госпитализации в декабре 2023 года, не проявил чувство ответственности и служебного долга. «Разговор идет не о банановой республике, а о государстве, обладающем ядерным оружием и постоянно претендующем на роль мирового гегемона», — подчеркнул Попов.

Он считает, что риск «случайной» ядерной войны существенно возрос после публикации отчета специального прокурора Роберта Хура о здоровье Байдена. «В целом в непростой и нервозной внутриполитической обстановке в США, сложившейся в последнее время, существенно возросла цена управленческой ошибки, осознанно или непроизвольно допущенной руководителями страны. А там и до глобальной катастрофы недалеко», — сказал Попов.

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Джо Байдену 81 год, он нередко оговаривается во время публичных выступлений. Однажды он заявил, что штурм Капитолия начался в июле, а не в январе, призвал «лизнуть мир» вместо того, чтоб его «потрясти» — перепутал lick («лизать») и kick the world («потрясти мир»). Байден также путал Сирию и Ливию, своих предшественников Барака Обаму и Дональда Трампа, Афганистан — сначала с Украиной, а потом с Ираком.

Спецпрокурор США Хур 8 февраля представил отчет по секретным документам, найденным в гараже и дома у Байдена, а также в связанном с президентом аналитическом центре. В документе было сказано, что действия Байдена «представляли серьезную угрозу национальной безопасности», однако «никаких уголовных обвинений» выдвинуто не будет.

В докладе Байдена назвали «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью». На брифинге по итогам расследования президент отверг обвинения в таких проблемах. «Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги», — сказал он. 

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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