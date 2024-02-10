 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Маск ответил на идею о проверке Байдена на память перед ядерным ударом

Маск ответил смеющимся эмодзи на идею о проверке Байдена перед ядерным ударом

Бизнесмен Илон Маск посмеялся над идеей проверить президента США Джо Байдена перед применением ядерного оружия.

Ранее Байден во время выступления в Белом доме отверг критику из-за своей памяти, а после назвал лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики. Накануне, 9 февраля, спецпрокурор Роберт Хур опубликовал доклад, в котором говорилось, что Байдену не будут предъявлять обвинений по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. В документе президента назвали «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью». Он частично согласился с определением: «Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги».

Маск отреагировал смеющимся эмодзи на пост другого пользователя в соцсети Х: «Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы — например, «в какой стране большие пирамиды и Сфинкс».

Байден оговорился и призвал «лизнуть мир»
Общество
Джо Байден

Джо Байдену — 81 год, он нередко оговаривается во время публичных выступлений. Однажды он заявил, что штурм Капитолия начался в июле, а не в январе, призвал «лизнуть мир» вместо того, чтоб его «потрясти» — перепутал lick («лизать») и kick the world («потрясти мир»). Бадйен также путал Сирию и Ливию, своих предшественников Барака Обаму и Дональда Трампа, Афганистан — сначала с Украиной, а потом с Ираком.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Теги
Персоны
Илон Маск Джо Байден оговорки
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
WSJ объяснила решение Байдена по газу давлением Рокфеллеров
Экономика
Байден отверг критику своей памяти и перепутал должность главы Египта
Политика
Байден решил выступить с неанонсированным обращением к нации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Белый дом назвал политически мотивированным доклад о Байдене и его памяти Политика, 02:50
Маск ответил на идею о проверке Байдена на память перед ядерным ударом Политика, 02:41
Мэр Харькова после взрывов сообщил о пожаре из-за разлива топлива на АЗС Политика, 02:27
Кадыров предложил Киеву «на деле» доказать готовность к переговорам Политика, 01:54
Индекс S&P 500 впервые закрылся на отметке выше 5000 пунктов Финансы, 01:52
Во Флориде бизнес-джет упал на шоссе Общество, 01:02
В Харькове прогремела серия взрывов Политика, 00:59
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Палестина призвала не допустить наступления Израиля на Рафах Политика, 00:50
В Киеве опровергли арест счетов уклонистов в новом законе о мобилизации Политика, 00:26
ФСИН объяснила отправку экс-полковника МВД Захарченко в ШИЗО Общество, 00:21
Запретили девушек в бикини. Как Тейлор Свифт изменила Супербоул Спорт, 00:00
В Ростове арестовали преследовавшего двух девочек мужчину Общество, 09 фев, 23:59
Командование ВС США впервые поговорило с новым главкомом ВСУ по телефону Политика, 09 фев, 23:43
Застрявший на Кубе самолет Nordwind вылетел в Москву Общество, 09 фев, 23:27