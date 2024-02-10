Маск ответил на идею о проверке Байдена на память перед ядерным ударом

Бизнесмен Илон Маск посмеялся над идеей проверить президента США Джо Байдена перед применением ядерного оружия.

Ранее Байден во время выступления в Белом доме отверг критику из-за своей памяти, а после назвал лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики. Накануне, 9 февраля, спецпрокурор Роберт Хур опубликовал доклад, в котором говорилось, что Байдену не будут предъявлять обвинений по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. В документе президента назвали «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью». Он частично согласился с определением: «Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги».

Маск отреагировал смеющимся эмодзи на пост другого пользователя в соцсети Х: «Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы — например, «в какой стране большие пирамиды и Сфинкс».

Джо Байдену — 81 год, он нередко оговаривается во время публичных выступлений. Однажды он заявил, что штурм Капитолия начался в июле, а не в январе, призвал «лизнуть мир» вместо того, чтоб его «потрясти» — перепутал lick («лизать») и kick the world («потрясти мир»). Бадйен также путал Сирию и Ливию, своих предшественников Барака Обаму и Дональда Трампа, Афганистан — сначала с Украиной, а потом с Ираком.