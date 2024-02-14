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Политика ,  
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Главу Пентагона Ллойда Остина выписали из больницы

Глава Пентагона Ллойд Остин вернулся к обязанностям после выписки из больницы

Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы, он уже приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Остина отпустили из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида около 15:30 по времени восточного побережья США (23:30 мск) после консультации с врачами. «Он хорошо восстанавливается», — сообщили в Пентагоне.

В Минобороны уточнили, что по рекомендации врачей Остин будет выполнять свои обязанности удаленно из дома. Планируется, что он вернутся на работу в Пентагон в конце недели.

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Ллойд Остин

Остина госпитализировали 11 февраля из-за проблем с мочевым пузырем, связанных с операцией после обнаружения рака простаты в декабре 2023 года. Врачи центра Рида заявили, что состояние шефа Пентагона требовало тщательного наблюдения медиков. Проблема с мочевым пузырем была «решена с помощью нехирургических процедур». Врачи отметили, что она не связана с раком.

На время госпитализации глава Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс. О его попадании в больницу уведомили замминистра обороны и председателя объединенного комитета начальников штабов, а также Белый дом и конгресс.

По данным CNN, Остин отменил свой визит в Брюссель, где пройдут заседание контактной группы по обороне Украины и встреча министров обороны стран НАТО. Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер сказал, что глава Пентагона примет участие в мероприятиях онлайн. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 13 февраля заявила, что Остин все же планирует присутствовать на встрече.

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