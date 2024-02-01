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Политика ,  
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Глава Пентагона извинился за сокрытие информации о своем здоровье

Глава Пентагона Ллойд Остин извинился за сокрытие информации о своем здоровье
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Leah Millis / Reuters)

Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что поступил «неправильно», не уведомив американскую администрацию о состоянии своего здоровья и госпитализации. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, трансляция шла на странице ведомства в X (ранее — Twitter).

«Я хочу выразиться предельно ясно. Мы подошли к этому вопросу неправильно. Я подошел к этому неправильно, я должен был сообщить президенту [США Джо Байдену] о своем онкологическом диагнозе. Я должен был рассказать об этом своей команде и американской общественности. Я приношу извинения перед своими коллегами и перед американским народом», — сказал Остин.

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Ллойд Остин

Он рассказал, что до сих пор испытывает легкую боль и проходит курс реабилитации, куда входит в том числе физиотерапия.

Глава Пентагона попал в больницу 1 января, однако Белый дом узнал об этом лишь спустя несколько дней. Часть обязанностей во время его отсутствия исполняла замглавы ведомства Кэтлин Хикс.

В Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида позднее уточнили, что у министра в декабре обнаружили рак простаты. 22 декабря Остину удалили опухоль под общим наркозом и провели простатэктомию, после этого его выписали.

Однако 1 января Остина госпитализировали повторно из-за осложнений, «включая тошноту с сильной болью в брюшной полости, бедре и ноге». У него также выявили инфекцию мочевыводящих путей.

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По информации NBC, министр находился в отделении интенсивной терапии в течение четырех дней. Как сообщила Politico, Пентагон не докладывал Байдену и его администрации о ситуации с Остином трое суток.

С 15 января Остин вернулся к работе в удаленном формате, 23 января он впервые появился на публике после госпитализации. 29 января он начал работать в офисе. В Белом доме подчеркивали, что Байден не рассматривает возможность увольнения Остина из-за молчания о госпитализации.

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Пентагон Ллойд Остин госпитализация рак Здоровье США
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