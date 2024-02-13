Остин отменил поездку на встречу по Украине после второй госпитализации

Министр обороны США Ллойд Остин отменил свой визит в Брюссель, где пройдет заседание контактной группы по обороне Украины и встреча министров обороны стран НАТО, после того, как снова попал в больницу, сообщает CNN.

Вместо очного визита глава Пентагона примет участие в мероприятиях онлайн, заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер. Помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер будет в Брюсселе на встрече министров обороны НАТО и «готова представлять министра по мере необходимости», отметил Райдер.

Накануне Остина госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем. Замминистра обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов, а также Белый дом и конгресс были уведомлены о ситуации. На время госпитализации Остин передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.

В начале декабря 2023 года у Остина обнаружили рак простаты. 22 декабря ему удалили опухоль под общим наркозом, после чего выписали. Однако 1 января 2024 года его вновь госпитализировали из-за осложнений. Тогда у него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей.

По информации телеканала NBC, четыре дня министр находился в отделении интенсивной терапии. Politico сообщило, что Пентагон не докладывал президенту Джо Байдену и его администрации о происходящем с Остином в течение трех дней. В Белом доме узнали об этом только 4 января.