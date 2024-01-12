Посольство США заявило об отвергнутых Россией предложениях по Уилану

Посольство США сообщило, что Вашингтон делал Москве несколько предложений по обмену корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осужденного за шпионаж Пола Уилана, но Россия их отвергла

Пол Уилан (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Российские власти отвергли все предложения США по обмену арестованных американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, сообщили РБК в посольстве США в Москве.

Об инициативе США говорил, в частности, помощник американского президента Николас Берлинер, отметили дипломаты. В его комментарии речь шла «о том же предложении, о котором упомянул официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер 5 декабря 2023 года», сообщили в посольстве. Тогда Миллер заявил, что США выдвинули России «новое и существенное предложение» об обмене, но Москва его отклонила. Подробностей представитель Госдепа не привел.

«Учитывая продолжающуюся работу по освобождению Пола Уилана и Эвана Гершковича, мы не будем раскрывать конкретные детали переговорного процесса. Однако мы можем сказать, что США внесли ряд предложений по возвращению Пола и Эвана домой к семьям, но все их отклонило российское правительство», — сообщили РБК в посольстве. Дипломаты заявили, что для ареста мужчин не было причин и они содержатся под стражей незаконно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что не будет комментировать предложения США по обмену Уилана и Гершковича. «Публично не комментируем детали», — сказала она.

Гершковича задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге и обвинили в шпионаже. ФСБ полагает, что журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Сейчас журналист находится в СИЗО «Лефортово», он арестован как минимум до 30 января. Ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. В WSJ отвергли обвинения в адрес своего сотрудника.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, Уилан, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Свою вину Уилан не признал.

Уилан высказывал опасения, что США решат «оставить его позади» при обмене заключенными и направят усилия на возвращение Гершковича. Вашингтон обещал активизировать контакты с Москвой по вопросу освобождения обоих американцев. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не отказывалась вернуть американских граждан, но хочет сделать это на взаимоприемлемых условиях и хотела бы договориться.