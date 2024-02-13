Пожарные локализовали пожар в многоэтажке в Анапе
Пожарные локализовали пожар в многоквартирном доме в Анапе на площади 1 тыс. кв. м, сообщило МЧС в своем телеграм-канале.
Эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения. С ними работают психологи МЧС.
Мэрия Анапы уточнила в своем телеграм-канале, что в трех отелях («Паллада», «Полярные зори» и «Альфа») разместили около 50 жильцов загоревшегося дома, их направили туда на автобусах. Эвакуация в ПВР продолжается. «Все нуждающиеся обеспечены питанием, оказывается психологическая помощь», — заявили в городской администрации.
Пожар в 11-этажном доме № 9 на улице Объездная произошел вечером 13 февраля, возгорание началось в мансарде. В тушении задействованы более 100 человек и 35 единиц техники.
Спасатели эвакуировали из здания 440 человек, в том числе 112 детей. Пострадал один человек. В городе организовали три пункта временного размещения вместимостью 360 человек.
В администрации Краснодарского края рассказали, что многоэтажка была построена без проектной и разрешительной документации. Мэрия Анапы неоднократно обращалась из-за здания в суд, в том числе с требованиями, касающимися пожарной безопасности, но все заявления были отклонены.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.
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