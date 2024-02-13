Власти назвали самостроем загоревшуюся в Анапе 11-этажку

Фото: Юрий Озаровский / РИА Новости

Многоэтажный дом в Анапе, в котором загорелась мансарда, построили без проектной и разрешительной документации, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным мэрии Анапы, застройщику выдали участок под строительство жилья, однако тот не получил разрешение на возведение многоквартирного дома. Несмотря на это, он построил многоэтажное здание с мансардным и подвальным этажами, а также коммерческими помещениями на первом этаже. «Администрация Анапы проект не утверждала, решения не выдавала», — подчеркнули краевые власти и назвали дом самостроем.

В администрации Краснодарского края рассказали, что в 2011 году мэрия Анапы обратилась в суд с иском о сносе дома, но заявление не рассмотрели из-за неявки сторон. В том же году суд признал право собственности на квартиры в здании.

В 2012–2014 годах суд удовлетворил требования прокурора о приведении дома в соответствие градостроительным нормативам, но это исполнено не было. Позже мэрия обращалась к застройщику и управляющей компании с требованиями, касающимися пожарной безопасности дома, но суд также отклонил заявления.

Речь идет об 11-этажном доме № 9 на улице Объездная, пожар в нем произошел вечером 13 февраля. Возгорание началось в мансарде, огонь распространился на площади 1000 кв. м. В тушении участвуют более 100 человек и 35 единиц техники. Из дома эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей. Пострадал один человек. В Анапе организовали три пункта временного размещения вместимостью 360 человек, сообщило МЧС.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК, максимальное наказание — два года лишения свободы). «В рамках расследования будут проверены действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе направленные на проверку соблюдения правил пожарной безопасности», — рассказали в ведомстве.