Новый главком ВСУ рассказал НАТО о планах украинской армии на 2024 год

Александр Сырский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров рассказали о планах и приоритетах украинской армии на 2024 год верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи и руководителю группы по оказанию военной помощи Киеву Антонио Агуто. Об этом сообщил Умеров.

«Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты. Среди них — оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в вооружении и технике», — написал Умеров на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, стороны также обсудили увеличение в украинской армии числа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам и обеспечение ротации военнослужащих на передовой.

Ранее Сырский, тогда еще занимавший пост командующего Сухопутными войсками Украины, в интервью немецкому изданию ZDF назвал ситуацию в зоне боевых действий «довольно сложной». В связи с этим, по его словам, украинская армия переходит к оборонительной операции. Он подчеркнул, что «главной ценностью» является «жизнь солдата», поэтому он скорее «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом». Сырский считает, что конфликт может продлиться еще долгие годы.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного 8 февраля. В офисе президента Украины называли причинами отставки Залужного в том числе необходимость пересмотреть тактику на поле боя, которая не дала должного результата в прошлом году, и недопущение «стагнации по линии фронта».

В Кремле считают, что назначение Сырского не изменит ход конфликта.