Карл III впервые обратился к нации после обнаружения у него рака

Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации после обнаружения у него рака и поблагодарил всех, кто беспокоится о его здоровье. Об этом говорится в заявлении монарха.

«Я хотел бы выразить самую сердечную благодарность за множество сообщений о поддержке и с добрыми пожеланиями, которые я получил в последние дни. Все те, кто заболел раком, знают, что такие добрые мысли — величайшее утешение и ободрение», — заявил Карл III (цитата по CNN).

По его словам, рассказ о его диагнозе «помог улучшить общественное понимание и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире». Он заявил, что восхищается их «неустанной заботой и преданностью делу».

О том, что у 75-летнего Карла III рак, Букингемский дворец сообщил 5 февраля. В заявлении не приводилось подробностей, в том числе о том, какой именно формой рака болен монарх и на какой стадии находится заболевание. Премьер Риши Сунак отметил, что диагностировать его удалось на ранней стадии.

По словам королевы Камиллы, Карл III «в сложившихся обстоятельствах чувствует себя очень хорошо». «Он очень тронут всеми письмами и посланиями, которые присылают люди. Это очень воодушевляет», — сказала она.

Во время лечения Карл III продолжит работать с государственными бумагами и еженедельно принимать у себя Сунака, но будет реже присутствовать на публичных мероприятиях, сообщил Букингемский дворец. Эти обязанности временно перейдут другим старшим членам королевской семьи — королеве Камилле, сыну короля принцу Уильяму, сестре Анне и брату Эдварду, писала Би-би-си.