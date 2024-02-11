Карл III впервые появился на публике после обнаружения рака
Король Великобритании Карл III впервые появился на публике, после того как ему был диагностирован рак, сообщает телеканал Sky News.
Король коротко помахал рукой собравшимся, когда подходил к церкви святой Марии Магдалины в Сандрингеме в графстве Норфолк. Его сопровождала королева Камилла. В руках король держал зонт, который время от времени использовал в качестве трости.
О том, что у 75-летнего Карла III был диагностирован рак, Букингемский дворец сообщил 5 февраля. В заявлении не было сказано, в какой именно форме проявилась болезнь и на какой стадии ее удалось обнаружить. Премьер-министр страны Риши Сунак сказал, что диагноз был поставлен на раннем этапе.
На следующий день — 6 февраля — в Великобританию для встречи с монархом прилетел его младший сын принц Гарри. В 2020 году он вместе с женой Меган Маркл снял с себя королевские полномочия и переехал в США, с тех пор неоднократно выступал с критикой в адрес королевской семьи.
8 февраля королева Камилла сообщила, что ее супруг начал курс лечения и «чувствует себя очень хорошо». Она также отметила, что монарх тронут и воодушевлен письмами, которые ему приходят в связи с диагнозом.
Карлу III, взошедшему на престол в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II, 75 лет.
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