Карл III впервые появился на публике после обнаружения рака

Король Карл III и королева Камилла (Фото: Chris Radburn / Reuters)

Король Великобритании Карл III впервые появился на публике, после того как ему был диагностирован рак, сообщает телеканал Sky News.

Король коротко помахал рукой собравшимся, когда подходил к церкви святой Марии Магдалины в Сандрингеме в графстве Норфолк. Его сопровождала королева Камилла. В руках король держал зонт, который время от времени использовал в качестве трости.

Video

О том, что у 75-летнего Карла III был диагностирован рак, Букингемский дворец сообщил 5 февраля. В заявлении не было сказано, в какой именно форме проявилась болезнь и на какой стадии ее удалось обнаружить. Премьер-министр страны Риши Сунак сказал, что диагноз был поставлен на раннем этапе.

На следующий день — 6 февраля — в Великобританию для встречи с монархом прилетел его младший сын принц Гарри. В 2020 году он вместе с женой Меган Маркл снял с себя королевские полномочия и переехал в США, с тех пор неоднократно выступал с критикой в адрес королевской семьи.

8 февраля королева Камилла сообщила, что ее супруг начал курс лечения и «чувствует себя очень хорошо». Она также отметила, что монарх тронут и воодушевлен письмами, которые ему приходят в связи с диагнозом.

Карлу III, взошедшему на престол в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II, 75 лет.