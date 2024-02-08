Камилла назвала «очень хорошим» состояние лечащегося от рака Карла III

Онкологическое заболевание у Карла III выявили, когда он был госпитализирован в связи с увеличенной предстательной железой. На время лечения в публичных мероприятиях вместо него будут участвовать другие члены королевской семьи

Король Карл III и королева Камилла (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Король Великобритании Карл III, который начал курс лечения от рака, «в сложившихся обстоятельствах чувствует себя очень хорошо», сообщила его жена, королева Камилла, передает Би-би-си.

В четверг, 8 февраля, Камилла посетила благотворительный концерт в соборе в Солсбери; это первое появление королевы на публике после того, как стало известно о диагнозе ее мужа. На вопрос о самочувствии Карла III она ответила: «Он очень тронут всеми письмами и посланиями, которые присылают люди. Это очень воодушевляет».

О том, что у 75-летнего Карла III рак, Букингемский дворец сообщил 5 февраля. В заявлении не приводилось других подробностей, в том числе о том, какой именно формой рака болен монарх, и в какой стадии находится заболевание. Премьер Риши Сунак отметил, что диагностировать его удалось на ранней стадии.

Во время лечения Карл III продолжит работать с государственными бумагами и еженедельно принимать у себя Сунака, но будет реже присутствовать на публичных мероприятиях. Эти обязанности временно перейдут другим старшим членам королевской семьи — королеве Камилле, сыну короля принцу Уильяму, сестре Анне и брату Эдварду, писала Би-би-си.

6 февраля в Британию для встречи с королем прилетел его младший сын принц Гарри. В 2020 году он вместе с женой Меган Маркл отказался от королевских полномочий и переехал жить в США. С тех пор пара не раз выступала с критическими заявлениями в адрес королевской семьи.