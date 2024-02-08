Камилла назвала «очень хорошим» состояние лечащегося от рака Карла III
Король Великобритании Карл III, который начал курс лечения от рака, «в сложившихся обстоятельствах чувствует себя очень хорошо», сообщила его жена, королева Камилла, передает Би-би-си.
В четверг, 8 февраля, Камилла посетила благотворительный концерт в соборе в Солсбери; это первое появление королевы на публике после того, как стало известно о диагнозе ее мужа. На вопрос о самочувствии Карла III она ответила: «Он очень тронут всеми письмами и посланиями, которые присылают люди. Это очень воодушевляет».
О том, что у 75-летнего Карла III рак, Букингемский дворец сообщил 5 февраля. В заявлении не приводилось других подробностей, в том числе о том, какой именно формой рака болен монарх, и в какой стадии находится заболевание. Премьер Риши Сунак отметил, что диагностировать его удалось на ранней стадии.
Во время лечения Карл III продолжит работать с государственными бумагами и еженедельно принимать у себя Сунака, но будет реже присутствовать на публичных мероприятиях. Эти обязанности временно перейдут другим старшим членам королевской семьи — королеве Камилле, сыну короля принцу Уильяму, сестре Анне и брату Эдварду, писала Би-би-си.
6 февраля в Британию для встречи с королем прилетел его младший сын принц Гарри. В 2020 году он вместе с женой Меган Маркл отказался от королевских полномочий и переехал жить в США. С тех пор пара не раз выступала с критическими заявлениями в адрес королевской семьи.
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