Путин поручил проанализировать тарифы на трассе М-12
Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать тарифы на проезд по построенному участку автомагистрали М-12 «Восток» (от Москвы до Казани). Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«При участии государственной компании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М-12 «Восток» на маршруте от города Москвы до города Казани», — говорится в публикации.
К 15 марта правительство должно предложить оптимальные тарифы с учетом «востребованности [трассы] жителями соответствующих субъектов Российской Федерации и коммерческими организациями».
Движение по трассе М-12 до Казани открыли 21 декабря 2023 года. В «Автодоре» сообщили, что тариф на проезд до Казани из Москвы на легковом автомобиле составит 4481 руб., с учетом максимальной скидки по программе лояльности — 3809 руб.
При этом, по данным на сайте «Автодора» на 13 февраля, стоимость проезда от Москвы до аэропорта Казани составляет 4800 руб., до казанской трассы Р-239 — 4935 руб.
Строительство М-12 началось в 2020 году. Изначально планировалось построить автомагистраль только до Казани, в ноябре 2023 года ее продлили до Тюмени.
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