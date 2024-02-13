 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин поручил проанализировать тарифы на трассе М-12

Путин поручил правительству проанализировать тарифы на трассе М-12
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать тарифы на проезд по построенному участку автомагистрали М-12 «Восток» (от Москвы до Казани). Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«При участии государственной компании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М-12 «Восток» на маршруте от города Москвы до города Казани», — говорится в публикации.

К 15 марта правительство должно предложить оптимальные тарифы с учетом «востребованности [трассы] жителями соответствующих субъектов Российской Федерации и коммерческими организациями».

Путин открыл движение по трассе М-12 до Казани
Общество

Движение по трассе М-12 до Казани открыли 21 декабря 2023 года. В «Автодоре» сообщили, что тариф на проезд до Казани из Москвы на легковом автомобиле составит 4481 руб., с учетом максимальной скидки по программе лояльности — 3809 руб.

При этом, по данным на сайте «Автодора» на 13 февраля, стоимость проезда от Москвы до аэропорта Казани составляет 4800 руб., до казанской трассы Р-239 — 4935 руб.

Строительство М-12 началось в 2020 году. Изначально планировалось построить автомагистраль только до Казани, в ноябре 2023 года ее продлили до Тюмени.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Персоны
Владимир Путин М-12 тарифы Автодор
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин открыл движение по трассе М-12 до Казани
Общество
«Автодор» назвал цену поездки по М-12 до Казани после обращения к Путину
Экономика
Трассу М-12 продлят до Тюмени
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 98,19 (+0,04) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,21 (+0,13) Инвестиции, 16:24
Житель Северной Осетии, выпивший уксус вместо минералки, умер в больнице Общество, 16:37
Чего предприниматели хотят от банков. Карточки РБК и БСПБ, 16:35
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина Политика, 16:35
Медведчук рассказал подробности своего обмена в 2022 году Политика, 16:33
Больной раком Эрикссон станет тренером команды легенд «Ливерпуля» Спорт, 16:29
Расписки X5 Group обновили максимум с октября 2021 года Инвестиции, 16:29
Какой софт использовать для корпоративных коммуникаций РБК и МойОфис, 16:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин поручил включить Шебекино в особую экономическую зону Политика, 16:11
ГД одобрила проект, обязывающий нотариусов сообщать наследникам о долгах Недвижимость, 16:11
С чего начинать тренировку, чтобы даже короткое занятие было эффективным Pro, 16:09
Главу первоуральского «Водоканала» задержали на совещании в прокуратуре Общество, 16:07
Трейдеры опционами поставили на биткоин выше $65 тыс. Крипто, 16:03
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсии в Ленобласти Политика, 16:03
Мосбиржа сообщила о переносе начала торгов акциями «Диасофт» Инвестиции, 16:01