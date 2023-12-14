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Прямая линия Путина ,  
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«Автодор» назвал цену поездки по М-12 до Казани после обращения к Путину

«Автодор»: стоимость проезда по М-12 от Москвы до Казани составит 4481 руб.
Сюжет
Прямая линия Путина
Путина попросили снизить тарифы на проезд по М-12 из Москвы в Казань, сообщив ему, что ожидается стоимость в районе 6 тыс. руб. Президент ответил, что цена должна быть в пределах 4–4,5 тыс. руб. В «Автодоре» подтвердили это
Мост через Волгу на участке скоростной автомобильной трассы М-12 &laquo;Восток&raquo;
Мост через Волгу на участке скоростной автомобильной трассы М-12 «Восток» (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Тариф на проезд по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани на легковом автомобиле составит 4481 руб., а с учетом максимальной скидки по программе лояльности — 3809 руб., сообщили РБК в пресс-службе «Автодора». Открыть движение на всех участках трассы планируется до конца года, уточнили в компании.

Проезд из Нижнего Новгорода в Казань для легковых автомобилей будет стоить 1660 руб., для грузовых — 3912 руб., добавили в «Автодоре».

В ходе прямой линии к президенту Владимиру Путину обратился житель Москвы Сергей Карелин, который заявил, что ожидаемая стоимость проезда для легковых машин от Москвы до Казани по М-12 «Восток» составит около 6 тыс. руб., «что для большинства автомобилистов, конечно, весьма дорого». Он также попросил главу государства дать поручение пересмотреть тарифы в сторону уменьшения, чтобы трасса стала «доступной для широкого круга автомобилистов».

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Владимир Путин (в центре)

Путин ответил, что не знает, откуда такая сумма — 6 тыс. за поездку от Москвы до Казани. Карелин сказал, что умножил на два стоимость проезд от Москвы до Арзамаса — 2,8 тыс. руб. (согласно тарифной сетке «Автодора», 2821 руб.).

«Ну может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Вот я знаю, что цифра должна быть 4–4,5 тыс. Я проверю», — сказал глава государства.

Строительство трассы М-12 от Москвы до Казани началось в 2021 году. Ее протяженность составляет свыше 800 км. В сентябре Путин открыл сразу несколько участков до Арзамаса, открытие следующих, до Казани, ожидается до конца года. Благодаря этой автомагистрали путь из Москвы в Казань составит около 6,5 часа, до Владимира из столицы можно будет доехать за два часа.

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Анастасия Львова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
М-12 платная дорога тарифы Владимир Путин Москва Казань

Пространство выбора

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