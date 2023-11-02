Трассу М-12 продлят до Тюмени
Строящуюся автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале правительства.
Строительство М-12 было начато в 2020 году. В сентябре этого года президент Владимир Путин открыл участок новой трассы от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область). Общая протяженность участка — более 300 км. Далее трасса должна пройти до Казани (811 км).
В участок от Казани до Тюмени включат следующие дороги:
- часть трассы М-7 «Волга» (Москва — Уфа) от столицы Татарстана до города Дюртюли (Башкортостан). М-12 строят, чтобы разгрузить М-7;
- строящийся участок от Дюртюли до поселка Ачит (Свердловская область);
- часть трассы Р-242 от Ачита до Екатеринбурга;
- дорогу Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени.
«Таким образом, работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Это даст возможность завершить проект уже в 2024 году», — сказано в сообщении правительства.
Трасса в итоге пройдет по территории Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областей, Татарстана, Башкирии и Чувашии. На участке до Казани половина дороги (415 км) будет платной, на этих отрезках разрешенная скорость будет составлять до 110 км/ч.