Трассу М-12 продлят до Тюмени

М-12, которая ранее должна была идти из Москвы до Казани, теперь будет связывать столицу и Тюмень. В трассу включили три существующих участка, в том числе от М-7, и еще один строящийся на Урале

Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Строящуюся автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале правительства.

Строительство М-12 было начато в 2020 году. В сентябре этого года президент Владимир Путин открыл участок новой трассы от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область). Общая протяженность участка — более 300 км. Далее трасса должна пройти до Казани (811 км).

В участок от Казани до Тюмени включат следующие дороги:

часть трассы М-7 «Волга» (Москва — Уфа) от столицы Татарстана до города Дюртюли (Башкортостан). М-12 строят, чтобы разгрузить М-7;

строящийся участок от Дюртюли до поселка Ачит (Свердловская область);

часть трассы Р-242 от Ачита до Екатеринбурга;

дорогу Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени.

«Таким образом, работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Это даст возможность завершить проект уже в 2024 году», — сказано в сообщении правительства.

Трасса в итоге пройдет по территории Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областей, Татарстана, Башкирии и Чувашии. На участке до Казани половина дороги (415 км) будет платной, на этих отрезках разрешенная скорость будет составлять до 110 км/ч.