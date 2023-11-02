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Трассу М-12 продлят до Тюмени

Постановление Мишустина: трасса М-12 «Восток» пройдет до Тюмени
М-12, которая ранее должна была идти из Москвы до Казани, теперь будет связывать столицу и Тюмень. В трассу включили три существующих участка, в том числе от М-7, и еще один строящийся на Урале
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Строящуюся автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале правительства.

Строительство М-12 было начато в 2020 году. В сентябре этого года президент Владимир Путин открыл участок новой трассы от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область). Общая протяженность участка — более 300 км. Далее трасса должна пройти до Казани (811 км).

В участок от Казани до Тюмени включат следующие дороги:

  • часть трассы М-7 «Волга» (Москва — Уфа) от столицы Татарстана до города Дюртюли (Башкортостан). М-12 строят, чтобы разгрузить М-7;
  • строящийся участок от Дюртюли до поселка Ачит (Свердловская область);
  • часть трассы Р-242 от Ачита до Екатеринбурга;
  • дорогу Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени.

«Таким образом, работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Это даст возможность завершить проект уже в 2024 году», — сказано в сообщении правительства.

Трасса в итоге пройдет по территории Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областей, Татарстана, Башкирии и Чувашии. На участке до Казани половина дороги (415 км) будет платной, на этих отрезках разрешенная скорость будет составлять до 110 км/ч.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
М-12 Тюмень
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