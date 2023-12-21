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Путин открыл движение по трассе М-12 до Казани

Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по трассе М-12 до Казани
Новая автомобильная дорога связывает Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также республики Чувашию и Татарстан

Путин открыл движение по трассе М-12 до Казани
Video

Президент России Владимир Путин открыл движение по трассе М-12 «Восток» до Казани. Глава государства принял участие в запуске движения по последнему отрезку трассы по видеосвязи.

Президент выразил надежду, что однажды тоже проедет по этой трассе. 

Строительство трассы М-12 «Восток» стартовало в 2021 году. В сентябре 2023 года Путин открыл движение до Арзамаса, были введены несколько дорожных участков.

Протяженность дороги, которая связывает Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, республики Татарстан и Чувашию, превысила 800 км. Новая трасса позволит сократить время в пути от Москвы до Казани с 12 до 6,5 часа. Помимо прочего, по ней можно добраться из столицы до Владимира за 1 час 40 минут, а до Нижнего Новгорода — за 3 часа 30 минут. Разрешенная скорость составит до 110 км/ч.

Фото: ГК «Российские автомобильные дороги»

На новой трассе присутствуют более 300 искусственных сооружений, такие как мосты через Оку, Волгу и Суру. Их протяженность составила 1,4 км, 3,3 км и 926 м соответственно. Ожидается, что в 2024 году М-12 достроят до Екатеринбурга, а в 2025 году — до Тюмени.

«Автодор» назвал цену поездки по М-12 до Казани после обращения к Путину
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Мост через Волгу на участке скоростной автомобильной трассы М-12 &laquo;Восток&raquo;

М-12 «Восток» оснастили системой «Свободный поток», которая позволяет проехать без снижения скорости под дорожными рамками с оборудованием. Специальные камеры и датчики фиксируют наличие транспондера, а также идентифицируют номерные знаки, марку и модель автомобиля. Шлагбаумы здесь не предусмотрены.

Ранее компания «Автодор» назвала стоимость проезда на разных участках новой трассы М-12 «Восток». По данным компании, тариф для легковых автомобилей от Москвы до Казани составит 4481 руб., от Москвы до Арзамаса — 2821 руб., от Москвы до Владимира — 1399 руб., от Владимира до Арзамаса — 1422 руб., от Нижнего Новгорода до Казани — 1660 руб. В госкомпании также напомнили о действии программы лояльности, которая распространяется на новые участки трассы и предусматривает скидку в размере 15%.

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Россия Москва Казань Владимирская область Нижегородская область Татарстан Чувашия Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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