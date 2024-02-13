Защита обжалует замену Кагарлицкому штрафа на реальный срок

Борис Кагарлицкий (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Защита социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом) обжалует ужесточение ему приговора по делу об оправдании терроризма со штрафа на пятилетний срок заключения, сообщил РБК адвокат осужденного Сергей Ерохов.

«Обжаловать приговор обязательно будем», — сказал собеседник агентства.

В декабре 2023 года Кагарлицкому назначили штраф по делу об оправдании терроризма в размере 609 тыс. руб. и отпустили в зале суда. Однако сторона обвинения оспорила это решение, и 13 февраля апелляционный суд заменил социологу штраф на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Дело в отношении Кагарлицкого возбуждено по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса, максимальное наказание — до семи лет лишения свободы), его арестовали в июле 2023 года. Как пояснил представитель защиты, оно связано с видеороликом социолога о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Следствие заявило со ссылкой на результаты экспертизы, что в видео присутствуют признаки поддержки Кагарлицким практики взрывов как способа решения вопроса о прекращении военной операции. Кагарлицкий настаивает, что обвинение построено на двух словах в названии видео, придуманном для привлечения внимания. Содержание ролика, по мнению социолога, не учитывалось. Защита подчеркнула, что Кагарлицкий осуждает насилие.

Осенью 2023 года на форуме «Валдай» к президенту России Владимиру Путину по поводу Кагарлицкого обратилась профессор кафедры политических исследований Университета Манитобы Радика Десаи. Она передала главе государства обращение. Путин сказал, что не знает в деталях, кто такой Кагарлицкий, но пообещал изучить документ и отреагировать.

В Кремле после вынесения приговора апелляционной инстанцией отказались его комментировать. На вопрос, изучил ли Путин ситуацию с делом Кагарлицкого, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что не может сказать, «в курсе ли» тот, какое решение принял суд.