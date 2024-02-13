Песков отказался комментировать приговор Кагарлицкому

Борис Кагарлицкий (Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС)

Кремль отказался комментировать ужесточение наказания социологу Борису Кагарлицкому (признан иноагентом) по делу об оправдании терроризма. Ранее апелляционный суд заменил ему штраф на реальный срок — пять лет лишения свободы.

«Еще раз повторяю: мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

На вопрос, изучил ли президент Владимир Путин ситуацию с делом Кагарлицкого, Песков ответил: «Я не могу сказать, в курсе ли он того решения, которое принято».

В октябре 2023 года Путин пообещал изучить ситуацию с Кагарлицким в ответ на просьбу профессора кафедры политических исследований Университета Манитобы Радики Десаи. На форуме «Валдай» она передала президенту письмо, которое касается дела социолога.

«Я в деталях не знаю, кто такой Кагарлицкий. Я, конечно, возьму вашу бумагу, посмотрю ее, отреагирую. Обещаю», — заявил тогда Путин.

Бориса Кагарлицкого арестовали по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, максимальное наказание — до семи лет лишения свободы) в июле 2023 года. Дело связано с видеороликом социолога о взрыве на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года.

По версии следствия, в видео Кагарлицкого содержатся признаки поддержки практики взрывов в качестве решения вопроса о прекращении военной операции. Социолог говорил, что обвинение построено на двух словах в названии видео, придуманном для привлечения внимания. Содержание же ролика, по мнению социолога, не учитывалось. Защита настаивала, что он осуждал насилие.

Сторона обвинения запрашивала для Кагарлицкого срок в пять с половиной лет лишения свободы. В декабре 2023 года Верховный суд Коми назначил социологу штраф в 609 тыс. руб. и отпустил его в зале суда. Гособвинение с приговором не согласилось и подало апелляцию.