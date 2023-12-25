Прокуратура обжаловала приговор освобожденному в зале суда Кагарлицкому

Кагарлицкого в середине декабря признали виновным в оправдании терроризма и назначили штраф без лишения свободы. Во время следствия к Путину обращались по поводу этого дела, он обещал изучить ситуацию

Борис Кагарлицкий (признан иноагентом) (в центре)

Прокуратура обжаловала приговор социологу Борису Кагарлицкому (признан иноагентом), которого 12 декабря признали виновным по делу об оправдании терроризма, назначили штраф и освободили в зале суда, передает ТАСС.

Кагарлицкого арестовали по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, максимальное наказание — до семи лет лишения свободы) в июле. Оно, по словам защиты, было связано с видеороликом социолога о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Обвинение заявляло, что экспертизы подтвердили наличие в видео признаков поддержки Кагарлицким практики взрывов в качестве решения вопроса о прекращения военной операции.

Сам социолог говорил, что обвинение построено на двух словах в названии ролика, придуманном для привлечения внимания, а содержание видео, по его мнению, не учитывалось. Защита Кагарлицкого тоже не согласилась с доводами следствия, отмечая, что тот осуждал насилие.

В октябре на форуме «Валдай» к президенту Владимиру Путину по поводу Кагарлицкого обратилась профессор кафедры политических исследований Университета Манитобы Радика Десаи и передала главе государства обращение. «Я в деталях не знаю, кто такой Кагарлицкий. Я, конечно, возьму вашу бумагу, посмотрю ее, отреагирую. Обещаю», — сказал после этого Путин.

Обвинение запрашивало для Кагарлицкого пять с половиной лет лишения свободы. При этом суд признал его виновным и оштрафовал на 609 тыс. руб., после чего социолог был освобожден из-под стражи.