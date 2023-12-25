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Прокуратура обжаловала приговор освобожденному в зале суда Кагарлицкому

Прокуратура обжаловала приговор Кагарлицкому, которого оштрафовали и освободили
Кагарлицкого в середине декабря признали виновным в оправдании терроризма и назначили штраф без лишения свободы. Во время следствия к Путину обращались по поводу этого дела, он обещал изучить ситуацию
Борис Кагарлицкий (признан&nbsp;иноагентом) (в центре)
Борис Кагарлицкий (признан иноагентом) (в центре)

Прокуратура обжаловала приговор социологу Борису Кагарлицкому (признан иноагентом), которого 12 декабря признали виновным по делу об оправдании терроризма, назначили штраф и освободили в зале суда, передает ТАСС.

Кагарлицкого арестовали по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, максимальное наказание — до семи лет лишения свободы) в июле. Оно, по словам защиты, было связано с видеороликом социолога о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Обвинение заявляло, что экспертизы подтвердили наличие в видео признаков поддержки Кагарлицким практики взрывов в качестве решения вопроса о прекращения военной операции.

Сам социолог говорил, что обвинение построено на двух словах в названии ролика, придуманном для привлечения внимания, а содержание видео, по его мнению, не учитывалось. Защита Кагарлицкого тоже не согласилась с доводами следствия, отмечая, что тот осуждал насилие.

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Фото:Семен Саливанчук / Shutterstock

В октябре на форуме «Валдай» к президенту Владимиру Путину по поводу Кагарлицкого обратилась профессор кафедры политических исследований Университета Манитобы Радика Десаи и передала главе государства обращение. «Я в деталях не знаю, кто такой Кагарлицкий. Я, конечно, возьму вашу бумагу, посмотрю ее, отреагирую. Обещаю», — сказал после этого Путин.

Обвинение запрашивало для Кагарлицкого пять с половиной лет лишения свободы. При этом суд признал его виновным и оштрафовал на 609 тыс. руб., после чего социолог был освобожден из-под стражи.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Борис Кагарлицкий приговор оправдание терроризма штраф прокуратура
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