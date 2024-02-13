 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Перми отменили концерт Лолиты

Концерт Лолиты в Перми отменили по инициативе организаторов
Лолита
Лолита (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Концерт певицы Лолиты Милявской, который должен был состояться в Перми 19 марта, отменен, передает 59.ru со ссылкой на представителя ДК имени Солдатова, где планировалось мероприятие.

В ДК пояснили, что организатор концерта — агентство «Артисты и Звезды» расторгло договор с площадкой и отменило мероприятие.

Незадолго до отмены мероприятия на площадках, где продавались билеты, появились уведомления, что они раскуплены, или продажа завершена, пишет издание. В частности, подобные сообщения опубликовали на сайтах «Пермских зрелищных касс» и в группе концерта в социальной сети, отмечает издание.

Кроме того, билеты исчезли из продажи на «Яндекс.Афише», на площадке больше нет информации о событии, пишет 59.ru.

На портале агентства «Артисты и Звезды» и сайте Лолиты, а также в их группах «ВКонтакте» нет сообщений об отмене концерта. При этом на сайте организатора также сказано, что продажа билетов завершена.

РБК обратился за комментарием к Лолите и к организаторам концерта.

В Новосибирске отменили второй юбилейный концерт Лолиты
Общество
Лолита

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Лолита ведет турне, приуроченное к своему 60-летию, однако ее концерты отменили уже в нескольких городах. Два выступления артистки не состоятся в Новосибирске, также не будет концерта в Омске.

В декабре 2023 года певица присутствовала на вечеринке блогера Насти Ивлеевой Almost Naked («Почти голышом»), которая прошла в московском клубе «Мутабор» в конце декабря. Фотографии и видео с мероприятия вызвали широкий резонанс и критику в адрес гостей. Дресс-код мероприятия предполагал частичную или почти полную обнаженность, что вызвало недовольство общественных организаций. На некоторых из фотографий и видео Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

В ноябре Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ», запретив его деятельность в стране. Оспорить это было невозможно, поскольку у движения нет юрлица. С декабря 2022 года в России действует запрет на пропаганду ЛГБТ, за нарушение грозит до 5 млн руб. штрафа.

После скандала было отменено участие исполнительницы в отдельных шоу, сама Лолита пожаловалась, что ее «вырезают из телевизионного эфира». Она назвала себя «поклонницей философского течения «стоицизм», которое учит держать удар».

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Персоны
Лолита Милявская отмена концертов Пермь
Лолита Милявская фото

Лолита Милявская

певица, актриса, телеведущая
14 ноября 1963 года
Материалы по теме
В Новосибирске отменили второй юбилейный концерт Лолиты
Общество
Лолита ответила на отмену шоу в Омске словами «концерт казаков»
Общество
Концерт Лолиты в Новосибирске отменили
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
Путин заявил о внедрении технологий на всех уровнях здравоохранения Политика, 12:14
Нобелевский лауреат заявил о росте «политического экстремизма» в США Политика, 12:13
В Санкт-Петербурге переименовали бывший завод Hyundai Авто, 12:12
Как побороть страх перемен — 5 простых шагов Pro, 12:10
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации 12:03
ФСБ задержала украинца и обвинила его в подготовке теракта на объекте ТЭК Политика, 12:00
Инновации в уходе за стеклянными фасадами: от ремонта до герметизации Компании, 12:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Перми отменили концерт Лолиты Общество, 12:00
Кадры падения самолета на шоссе в США Общество, 11:55
Как управленцу развивать эмоциональный интеллект — пять практик Pro, 11:51
Оглашение приговора экс-главе Binance перенесли на апрель Крипто, 11:50
В Туве заподозрили 52 человек в связях с АУЕ Общество, 11:48
Японский Nikkei 225 превысил отметку 38 тыс. пунктов впервые за 34 года Инвестиции, 11:45
Степанова принесла Архангельской области победу в эстафете на Спартакиаде Спорт, 11:45