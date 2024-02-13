В Перми отменили концерт Лолиты

Лолита (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Концерт певицы Лолиты Милявской, который должен был состояться в Перми 19 марта, отменен, передает 59.ru со ссылкой на представителя ДК имени Солдатова, где планировалось мероприятие.

В ДК пояснили, что организатор концерта — агентство «Артисты и Звезды» расторгло договор с площадкой и отменило мероприятие.

Незадолго до отмены мероприятия на площадках, где продавались билеты, появились уведомления, что они раскуплены, или продажа завершена, пишет издание. В частности, подобные сообщения опубликовали на сайтах «Пермских зрелищных касс» и в группе концерта в социальной сети, отмечает издание.

Кроме того, билеты исчезли из продажи на «Яндекс.Афише», на площадке больше нет информации о событии, пишет 59.ru.

На портале агентства «Артисты и Звезды» и сайте Лолиты, а также в их группах «ВКонтакте» нет сообщений об отмене концерта. При этом на сайте организатора также сказано, что продажа билетов завершена.

РБК обратился за комментарием к Лолите и к организаторам концерта.

Лолита ведет турне, приуроченное к своему 60-летию, однако ее концерты отменили уже в нескольких городах. Два выступления артистки не состоятся в Новосибирске, также не будет концерта в Омске.

В декабре 2023 года певица присутствовала на вечеринке блогера Насти Ивлеевой Almost Naked («Почти голышом»), которая прошла в московском клубе «Мутабор» в конце декабря. Фотографии и видео с мероприятия вызвали широкий резонанс и критику в адрес гостей. Дресс-код мероприятия предполагал частичную или почти полную обнаженность, что вызвало недовольство общественных организаций. На некоторых из фотографий и видео Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

В ноябре Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ», запретив его деятельность в стране. Оспорить это было невозможно, поскольку у движения нет юрлица. С декабря 2022 года в России действует запрет на пропаганду ЛГБТ, за нарушение грозит до 5 млн руб. штрафа.

После скандала было отменено участие исполнительницы в отдельных шоу, сама Лолита пожаловалась, что ее «вырезают из телевизионного эфира». Она назвала себя «поклонницей философского течения «стоицизм», которое учит держать удар».