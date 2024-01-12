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Лолита ответила на отмену шоу в Омске словами «концерт казаков»

Лолита охарактеризовала отмену шоу в Омске словами «это уже концерт казаков»
Лолита Милявская
Лолита Милявская (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Певица Лолита Милявская ответила на вопрос об отмене ее концерта в Омске словами о казаках.

«Мне нечего комментировать. Это уже концерт казаков», — говорится в ответе певицы на запрос РБК.

Ранее региональный минкульт сообщил, что шоу в Омске не состоится, поскольку договор о предоставлении зала под мероприятие не был подписан.

Этому предшествовала публикация на странице Совета атаманов казачьего народа в социальной сети «ВКонтакте» от 11 января открытого письма за подписью походного атамана Омского региона с требованием отменить концерт Лолиты в Омске из-за ее участия в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой.

Обращение было адресовано главе областного минкульта.

Ведомство в ответе «РИА Новости» сообщило, что «договор на предоставление зала подписан не был», хотя договоренность о предоставлении концертного зала в аренду была достигнута полгода назад. «Билеты в кассах Омской филармонии не продаются», — добавили в пресс-службе министерства.

РБК обратился за комментарием в министерство культуры Омской области.

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Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show»
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Лолита Милявская и Филипп Киркоров

Концерт Лолиты в Омске в рамках турне, приуроченного к ее 60-летию, должен был состояться 27 марта. На сайте артистки билеты на него до сих пор продаются, их предлагают и агрегаторы.

Сама Лолита, с которой связался портал «Супер Омск», назвала отмену концерта предсказуемой. Она добавила, что привыкла к таким решениям. «Я поклонница философского течения «стоицизм», которое учит держать удар. <...> Люди, отменяющие концерты, лишают зарплат минимум человек 50 за каждый концерт», — заключила артистка.

Лолита присутствовала на вечеринке Ивлеевой Almost Naked («Почти голышом»), которая прошла в московском клубе «Мутабор» в конце декабря. Фотографии и видео с мероприятия вызвали широкий резонанс и критику в адрес гостей, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

В ноябре Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ», запретив его деятельность в стране. Оспорить это было невозможно, поскольку у движения нет юрлица. С декабря 2022 года в России действует запрет на пропаганду ЛГБТ, за нарушение грозит до 5 млн руб. штрафа.

После мероприятия выступления Лолиты начали отменять. Сама артистка в разговоре с РБК заявила, что директорам концертных залов стали поступать угрозы «от общественников». Артистка поблагодарила поклонников за оказанную ей поддержку после скандала.

Теги
Персоны
Омская область Лолита Милявская отмена концертов казаки новости клуб Мутабор
Лолита Милявская фото

Лолита Милявская

певица, актриса, телеведущая
14 ноября 1963 года
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