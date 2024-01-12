Лолита ответила на отмену шоу в Омске словами «концерт казаков»

Лолита Милявская (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Певица Лолита Милявская ответила на вопрос об отмене ее концерта в Омске словами о казаках.

«Мне нечего комментировать. Это уже концерт казаков», — говорится в ответе певицы на запрос РБК.

Ранее региональный минкульт сообщил, что шоу в Омске не состоится, поскольку договор о предоставлении зала под мероприятие не был подписан.

Этому предшествовала публикация на странице Совета атаманов казачьего народа в социальной сети «ВКонтакте» от 11 января открытого письма за подписью походного атамана Омского региона с требованием отменить концерт Лолиты в Омске из-за ее участия в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой.

Обращение было адресовано главе областного минкульта.

Ведомство в ответе «РИА Новости» сообщило, что «договор на предоставление зала подписан не был», хотя договоренность о предоставлении концертного зала в аренду была достигнута полгода назад. «Билеты в кассах Омской филармонии не продаются», — добавили в пресс-службе министерства.

РБК обратился за комментарием в министерство культуры Омской области.

Концерт Лолиты в Омске в рамках турне, приуроченного к ее 60-летию, должен был состояться 27 марта. На сайте артистки билеты на него до сих пор продаются, их предлагают и агрегаторы.

Сама Лолита, с которой связался портал «Супер Омск», назвала отмену концерта предсказуемой. Она добавила, что привыкла к таким решениям. «Я поклонница философского течения «стоицизм», которое учит держать удар. <...> Люди, отменяющие концерты, лишают зарплат минимум человек 50 за каждый концерт», — заключила артистка.

Лолита присутствовала на вечеринке Ивлеевой Almost Naked («Почти голышом»), которая прошла в московском клубе «Мутабор» в конце декабря. Фотографии и видео с мероприятия вызвали широкий резонанс и критику в адрес гостей, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

В ноябре Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ», запретив его деятельность в стране. Оспорить это было невозможно, поскольку у движения нет юрлица. С декабря 2022 года в России действует запрет на пропаганду ЛГБТ, за нарушение грозит до 5 млн руб. штрафа.

После мероприятия выступления Лолиты начали отменять. Сама артистка в разговоре с РБК заявила, что директорам концертных залов стали поступать угрозы «от общественников». Артистка поблагодарила поклонников за оказанную ей поддержку после скандала.