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Политика ,  
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Захарова рассказала, кого Лавров попросил на ОБСЕ «оставить его в покое»

Захарова: Лавров на заседании ОБСЕ попросил фотографа «оставить его в покое»

Фраза министра иностранных дел России Сергея Лаврова «оставить меня в покое», которую он сказал на заседании Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), была адресована фотографу этой организации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Это был фотограф от организаторов, который, видимо, как я думаю, ориентируясь на то, что они придумали с этими фотографиями до [заседания], просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам», — рассказала Захарова.

Захарова рассказала, кого Лавров попросил на ОБСЕ «оставить его в покое»
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30 ноября Лавров прибыл на заседание глав МИД ОБСЕ, которое проходило в столице Северной Македонии Скопье. Чтобы российский министр мог присутствовать на мероприятии, Македония решила на время проведения заседания открыть воздушное пространство для российских самолетов. Изначально самолет Лаврова должен был полететь в Македонию через Болгарию, которая также открыла небо, но в итоге он прилетел через Грецию. Причиной стало то, что болгарские власти не разрешили лететь в самолете через воздушное пространство страны Марии Захаровой.

На заседании во время выступления главы МИД России кто-то за кадром отвлек его. В ответ Лавров сказал: «Can you leave me alone, please?», — после чего поблагодарил отвлекшего его человека.

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Персоны
Мария Захарова Сергей Лавров ОБСЕ МИД
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года

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