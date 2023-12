Захарова рассказала, кого Лавров попросил на ОБСЕ «оставить его в покое»

Фраза министра иностранных дел России Сергея Лаврова «оставить меня в покое», которую он сказал на заседании Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), была адресована фотографу этой организации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Это был фотограф от организаторов, который, видимо, как я думаю, ориентируясь на то, что они придумали с этими фотографиями до [заседания], просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам», — рассказала Захарова.

Video

30 ноября Лавров прибыл на заседание глав МИД ОБСЕ, которое проходило в столице Северной Македонии Скопье. Чтобы российский министр мог присутствовать на мероприятии, Македония решила на время проведения заседания открыть воздушное пространство для российских самолетов. Изначально самолет Лаврова должен был полететь в Македонию через Болгарию, которая также открыла небо, но в итоге он прилетел через Грецию. Причиной стало то, что болгарские власти не разрешили лететь в самолете через воздушное пространство страны Марии Захаровой.

На заседании во время выступления главы МИД России кто-то за кадром отвлек его. В ответ Лавров сказал: «Can you leave me alone, please?», — после чего поблагодарил отвлекшего его человека.