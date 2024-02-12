Карлсон заявил о готовности Путина пойти на компромисс по Украине
Президент России Владимир Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине. Об этом заявил журналист Такер Карлсон во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Конечно», — сказал он в ответ на вопрос о готовности Путина пойти на компромисс.
Карлсон пояснил, что работа лидеров любой страны, «за исключением, возможно, США в период однополярного мира», требует поиска компромиссов.
Кроме того, журналист рассказал о разговоре с президентом России не под запись, в ходе которого у него сложилось впечатление, что Путин хочет завершить военный конфликт на Украине.
В интервью журналисту Путин сказал, что Россия желает добиться урегулирования на Украине с помощью переговоров, но Украина отказалась от них «по указанию из Вашингтона».
В декабре 2023 года Путин сказал, что Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов.
«Свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США», — сказал он.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, если начнутся новые переговоры, Киев ждет «совсем другая реальность».
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