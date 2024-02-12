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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Карлсон заявил о готовности Путина пойти на компромисс по Украине

Такер Карлсон заявил о готовности Путина пойти на компромисс по Украине
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Сюжет
Военная операция на Украине
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Amr Alfiky / Reuters)

Президент России Владимир Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине. Об этом заявил журналист Такер Карлсон во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Конечно», — сказал он в ответ на вопрос о готовности Путина пойти на компромисс.

Карлсон пояснил, что работа лидеров любой страны, «за исключением, возможно, США в период однополярного мира», требует поиска компромиссов.

Кроме того, журналист рассказал о разговоре с президентом России не под запись, в ходе которого у него сложилось впечатление, что Путин хочет завершить военный конфликт на Украине.

В интервью журналисту Путин сказал, что Россия желает добиться урегулирования на Украине с помощью переговоров, но Украина отказалась от них «по указанию из Вашингтона».

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В декабре 2023 года Путин сказал, что Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов.

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«Свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США», — сказал он.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, если начнутся новые переговоры, Киев ждет «совсем другая реальность».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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