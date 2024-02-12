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Военная операция на Украине ,  
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В офисе Зеленского призвали не недооценивать последствия интервью Путина

В офисе президента Украины призвали не недооценивать интервью Путина Карлсону
Сюжет
Военная операция на Украине
Интервью Путина Карлсону не стоит недооценивать, оно может повлиять на избирателей в США, считают в офисе президента Украины. Ранее российский лидер говорил о готовности к мирному урегулированию конфликта
Сергей Лещенко
Сергей Лещенко (Фото: Serg Glovny / Zuma / Global Look Press)

Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону не нужно недооценивать, оно будет влиять на американских избирателей, считает советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

«Не надо недооценивать это интервью, я вижу много шуток в социальных сетях, мол, это был разговор ни о чем, и американцы не поймут Путина, — заявил он в эфире телеканала «Рада». — Оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев».

По словам Лещенко, в случае формирования таких настроений у избирателей американские политики будут вынуждены к ним прислушаться. Он назвал это интервью «очень опасным в руках умелых пропагандистов».

Помимо прочего советник главы офиса украинского президента считает, что эта работа Карлсона обеспечит ему возможность претендовать на должность вице-президента США при победе на выборах в 2024 году республиканца Дональда Трампа. «Если он помогает Трампу в создании необходимого общественного мнения в Америке, это уже первая роль, которую он выполнил для прохождения этого кастинга», — сказал Лещенко.

«Что касается реакции Украины, то нам необходимо продолжать свою кампанию, у нас на сегодняшний день ситуация в медийном пространстве остается благосклонной, медиа поддерживает аудитория, — добавил он. — Мы фактически воюем с пропагандистской машиной, которая над нами преобладает, так же как и российская армия, в десятки-сотни раз».

Такер Карлсон является популярным телеведущим в США. Он придерживается консервативных взглядов и известен своей поддержкой Республиканской партии.

До апреля 2023 года работал на Fox News. Издание The New York Times называло его «любимым ведущим» экс-президента США Дональда Трампа.

Карлсон приехал в Москву 1 февраля, в ходе своего визита он взял интервью у Путина. Президент России ответил почти на 60 вопросов, в том числе заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. По его словам, сценарий завершения боевых действий «в течение нескольких недель» возможен в случае прекращения поставок США вооружения Киеву. Путин также вновь заявил, что Москва не отказывалась от переговоров.

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