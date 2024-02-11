Кремль предупредил Украину о «другой реальности» в случае переговоров

Украина могла бы завершить конфликт с меньшими издержками весной 2022 года, теперь поиск приемлемого варианта стал сложнее, сказал Песков. По его словам, если начнутся новые переговоры, Киев ждет «совсем другая реальность»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Если западные страны и Украина будут продолжать отказываться от переговоров на условиях России, им будет все сложнее и сложнее найти достойный выход из ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Россия 1».

«Сейчас, если идти на такие же переговоры, совсем другая реальность, и эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Киев мог бы «с меньшими издержками выйти на мирные договоренности» весной 2022 года, это и было сделано, но «по требованию англосаксов они отказались от результатов переговоров».

Обвинения в адрес «англосаксов» связаны со словами главы переговорной группы со стороны Украины Давида Арахамии, сказавшего, что на решение отказаться от диалога повлиял, среди прочего, британский премьер Борис Джонсон, сказав: «Давайте просто воевать». МИД России интерпретировал его слова как запрет на проведение переговоров. Однако Джонсон и Арахамия это опровергли. Британский политик пояснил, что был «обеспокоен характером любого возможного соглашения» и обещал поддержать Украину «на тысячу процентов». «В тот момент я немного волновался. Я не мог представить, что это может быть за сделка», — сказал Джонсон. В свою очередь Арахамия подтвердил: эти слова были сказаны в контексте не переговоров, речь шла о том, как противостоять действиям России.

Весной 2022 года переговорным делегациям удалось составить проект соглашения, он был парафирован. Он предусматривал нейтральный статус Украины и ограничения ее вооруженных сил. К тому моменту ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области еще не вошли в состав России.

Власти России и Украины после прекращения переговоров весной 2022 года не раз говорили о готовности дипломатического решения конфликта, однако называли противоположные условия, которые могли бы лечь в основу соглашения: