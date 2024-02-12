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Война санкций ,  
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МИД обновит рекомендации россиянам по посещению недружественных стран

МИД России обновит рекомендации гражданам по въезду в недружественные страны
Сюжет
Война санкций
Фото: Антон Беркасов / РБК
Фото: Антон Беркасов / РБК

МИД России работает над обновлением рекомендаций для россиян, выезжающих в недружественные страны, «с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий». Об этом заявил в интервью ТАСС глава консульского департамента ведомства Алексей Климов.

«В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий», — сказал он.

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В России перечень недружественных стран появился в 2021 году после массовых высылок российских дипломатов. Тогда в список вошли США и Чехия. В июле 2022 года его расширили, включив в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

С марта 2022 года в России действует еще один список недружественных стран, который был создан в ответ на международные санкции. Он длиннее: в него, помимо вышеперечисленных, включены все государства ЕС, Украина, Канада, Япония, Микронезия, Великобритания и другие (всего порядка 50 стран).

МИД России рекомендовал гражданам планировать поездки в недружественные страны с особой осторожностью. Сейчас на сайте ведомства размещены рекомендации по посещению отдельных государств из этого списка, в частности Франции, Германии и США.

В памятке направляющимся во Францию от июля 2023 года, в частности, говорится, что, учитывая нахождение в стране «значительного числа выходцев из Украины и случаи проявления агрессии по отношению к гражданам России, рекомендуется проявлять осторожность и избегать конфликтных ситуаций».

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Также россиянам рекомендуют учитывать, что из-за ограничений, введенных ЕС против России, во Франции не принимают к оплате кредитные и дебетовые карты, выпущенные российскими банками.

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список недружественных стран МИД рекомендации выезд за границу
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