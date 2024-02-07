Число запретов на выезд за рубеж для россиян подскочило в 1,4 раза

По данным ФССП, на начало 2024 года на руках у российских пограничников было 6,5 млн постановлений от приставов, запрещающих должникам выезд за рубеж. Число таких дел растет, как и доля погашений долгов ради снятия запрета

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

На 1 января 2024 года на исполнении у пограничной службы ФСБ России находилось 6,5 млн постановлений, выданных судебными приставами, о временном запрете на выезд за рубеж для должников. За январь—декабрь прошлого года число таких решений увеличилось на 41,3% — это максимальный прирост за три года, следует из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которую изучил РБК.

Приставы раскрывают данные о количестве дел, по которым в рамках исполнительного производства при взыскании долгов выносится решение о запрете на выезд за границу, а также о числе постановлений, которые были переданы пограничной службе. По закону на одного гражданина может быть открыто несколько исполнительных производств, по каждому из них пристав может применять разные ограничительные меры — от ареста банковских счетов и имущества до запрета на выезд из России.

Решение об ограничении на выезд может быть введено в рамках каждого исполнительного производства, сообщил РБК представитель ФССП. «Федеральной службой судебных приставов не ведется учет должников, учет осуществляется по количеству исполнительных производств», — добавил он.

Таким образом, число постановлений приставов на исполнении у пограничников не равно количеству невыездных должников.

Как часто россиянам запрещали заграничные поездки из-за долгов

Всего за январь—декабрь 2023 года судебные приставы вынесли 16,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. Это на 6,3% больше результата 2022 года — тогда было принято 15,4 млн таких решений. Прирост числа постановлений с запретами на выезд оказался самым низким с 2012 года, следует из доступной статистики ФССП, хотя в абсолютном выражении показатель непрерывно растет из года в год.

Также увеличивается и число постановлений о запрете для должников выезда за границу на исполнении у пограничной службы. В статистике ФССП приводятся данные на начало каждого года, но нет информации о том, сколько таких поручений от приставов направляется пограничникам в течение отчетного периода. Представитель ФССП сообщил РБК, что за 2023 год приставы направили пограничной службе ФСБ почти 23 млн постановлений об ограничении выезда должникам. Это на 14,4% больше, чем в 2022 году.

До октября 2023 года ограничение на выезд за рубеж в отношении должника вводилось на шесть месяцев и могло продлеваться. Как поясняет глава регионального блока проекта «За права заемщиков» Народного фронта Галактион Кучава, если должник продолжал уклоняться от выплаты долгов, то приставы продлевали запрет на выезд, что не считалось новым постановлением. Теперь такие постановления бессрочные и действуют до погашения задолженности и завершения исполнительного производства.

Судебные приставы все реже запрещают гражданам выезжать из России из-за долгов по алиментам. Если пять лет назад по этому основанию было выдано 18,1% постановлений о запрете на выезд, то в 2023 году — всего 6,4%. Доля «алиментных» постановлений на исполнении у пограничников тоже падает — с 25,6% в 2018 году до 7,6% — в 2023-м.

Россияне стали лучше погашать долги, из-за которых приставы вводили запрет на выезд. В 2023 году граждане фактически выполнили обязательства по 1,1 млн подобных исполнительных производств, что на 89,6% лучше результата кризисного 2022 года. Сумма взысканий по таким делам достигла 92,7 млрд руб., увеличившись год к году на 43%. Объем погашений обновил максимум 2022 года (64,8 млрд руб.). Доля производств, по которым были погашены долги, от общего числа дел с запретами на выезд на руках у пограничников выросла на 4,5 п.п., до 17,4%.

ФССП давала оценки о количестве должников, которым был запрещен выезд за рубеж из-за долгов: на 1 декабря 2023 года таких насчитывалось 5 млн. Однако рекордное число невыездных россиян было зафиксировано в начале 2023 года — 8 млн человек.

Как часто россияне отправляются за границу По данным погранслужбы ФСБ, в январе—декабре 2023 года граждане России совершили 27 млн поездок за рубеж. Это на 17% больше, чем годом ранее: тогда пограничники зафиксировали 23,1 млн случаев выезда из России. Примерно треть заграничных поездок (9,3 млн) россиян были туристическими. По методологии, если один и тот же гражданин за отчетный период неоднократно выезжал из России, он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении. В топ-5 стран по числу визитов россиян в 2023 году вошли Абхазия, Турция, Казахстан, ОАЭ и Египет.

Из-за каких долгов не выпускают из страны

Правила введения запрета на выезд из-за долгов регулирует закон «Об исполнительном производстве» (№ 229-ФЗ). Судебные приставы могут применить такую меру из-за задолженности по кредитам, займам, штрафам, коммунальным платежам, налогам, алиментам, а также в отношении граждан, которые находятся в процессе банкротства.

Как поясняет адвокат Forward Legal Евгений Зубков, ограничение на выезд в рамках исполнительного производства может быть наложено, если должник отказывается добровольно расплачиваться по обязательствам. Размер таких требований должен составлять не менее 10 тыс. руб. по алиментам и обязательствам о возмещении вреда, причиненного преступлением, а также не менее 30 тыс. руб. по иным обязательствам, например кредитным, перечисляет Зубков.

«Вынесение постановления о запрете выезда должника за границу — это право судебного пристава, которое он реализует на свое усмотрение, опираясь на сумму факторов», — отмечает Кучава.

Срок на добровольное погашение долга составляет пять дней, в которые, как правило, никто не укладывается, продолжает Зубков. Согласно закону, гражданин может узнать о задолженности и ограничении на выезд из России в открытой базе ФССП, а также получив уведомление на портале «Госуслуги». По словам Зубкова, несмотря на возможность электронного взаимодействия с должниками, «как правило, коммуникация происходит через «Почту России».

Запрет на выезд приставы снимают автоматически, как только к ним поступает информация о погашении обязательств по исполнительному документу, следует из приказа Минюста. Сведения о снятии ограничений также автоматически передаются в систему миграционного и регистрационного учета, которой пользуются пограничники. До августа 2022 года, пока не работал информационный обмен между службами, запрет на выезд можно было отменить не сразу после погашения долга, а не раньше чем через сутки.

Почему растут показатели

«Интенсивность применения ФССП временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации неуклонно растет. Если в 2022 году данная мера применялась к каждому пятому возбужденному в том году исполнительному производству, то в 2023-м — уже к каждому четвертому», — отмечает партнер юридической компании «Джи Ар Менеджмент» Сергей Новиков. По его оценкам, запрет на выезд в прошлом году мог применяться примерно к 10 млн должников. Кучава считает, что речь идет примерно о 7 млн граждан.

По наблюдениям Зубкова, россияне стали чаще проверять наличие возбужденных исполнительных производств в базе ФССП перед запланированным выездом, чтобы успеть при необходимости погасить задолженность и добиться снятия всех ограничений.

«Сейчас россияне стали реже выезжать за границу. Должники чаще обращаются к процедурам банкротства и стремятся погасить долги, собираясь выехать. Эти факторы влияют на количество постановлений о запрете на выезд со стороны приставов. Нельзя сказать, что мера неэффективна. Скорее наоборот. Те, кто может себе позволить заграничные поездки, стараются расплатиться с долгами и не доводить до запрета. То есть страх срыва отпуска или выгодной командировки стимулирует платежную дисциплину», — соглашается Кучава.

Применение ограничения на выезд «как мера понуждения к должнику» продолжает доказывать свою эффективность, отметил представитель ФССП. В качестве аргумента он привел рост объема взысканных средств по таким постановлениям.

В 2023 году по исполнительным производствам, по которым применялось временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации, взыскано почти 93 млрд руб. в пользу различных категорий взыскателей.